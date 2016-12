Otac Filipa Kapisode spreman da se suoči sa Ksenijinom porodicom: Ponovo su mi otvorili živu ranu

Otac Filipa Kapisode spreman je da se sastane sa porodicom Ksenije Pajčin!

Manekenov otac svakodnevno prati medije koji izveštavaju o događajima povodom obeležavanja Ksenijinog rođendana, a izjava pevačicinog rođaka da opraštaju Filipu što je ubio Kseniju, dotukla ga je.

“Moram da vas zamolim da me razumete, nemam snage da pričam, voleo bih da me poštedite“, rekao je Filipov otac za “Kurir” s knedlom u grlu.

“Veoma mi je teško. Sve znam! Pratio sam poslednjih dana šta se dešava i piše u novinama. Video sam šta je Ksenijin ujak izjavio, i ja sam isto u bolu, taman kao i on. Toliko mogu da kažem. Sve mi ovo teško pada. I drugu stranu žalim, eto… Ponovo su mi otvorili živu ranu. Mi ćemo naći način da se negde sretnemo, ali ne preko novina. Ne želim da stavljam so na ranu”, kaže on.

“Mogu da razumem tu familiju. I meni bi bilo teško da mi je neko tako nešto učinio. To je i moj bol. I ne želim nikoga da povredim”, rekao je Filipov otac Mirko.