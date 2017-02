Osula žestoku paljbu: Zorica Marković isprozivala kolege! (foto)

Zorica Marković, poznata folk pevačica i zvezda raznih rijalitija, ne planira više da bude deo ovakvih takmičenja, ali je veliki ljubitelj muzičkih takmičenja.

Ona je za oplela po svojim kolegama koji sede u stolicama žirija Zvezda Granda i Pinkovih zvezda.

“Dosadni su, brate, ovi u Pinkovim zvezdama”, pogotovo Šaban. Samo „cile, mile, kuco, cico”. Dosadan je i nije nešto rečit. Meni to nije zanimljivo. Dragana Mirković je najpozitivnija. Ne zameram joj što zaplače, ona je žena takva. Ona je kraljica, ima sve u životu i sedi tamo iz razonode. Maju Nikolić neću da komentarišem. Dara je okej, samo neka popravi frizuru, izgleda kao da je brala kukuruz, je*ote. Loše joj urađena ta nadogradnja”, bez dlake na jeziku priča Zorica i nastavlja da pljuje po Dari.

“Ne stoji joj uopšte ta nadogradnja. Neka promeni frizera ili bar frizuru. Ona je dobra riba, ali joj je prošla frizura bila bolja. Mislim, meni je kosa stalno kao napušteni vinograd, ali njoj kao tri”, oplela je u svom stilu Zorica po kolegama koje sede u sudijskim foteljama na Pinku, a onda se osvrnula na konkurentski šou:

“Što se Zorice Brunclik tiče, OK je za šou. Navikli smo na tu njenu boju kose, na te stajlinge, stalno je okićena kao božićna jelka. Ja se ne bih tako kitila nikada, ali ona tako voli. Sve je to pitanje ukusa”, ističe Markovićeva, oštra kao i uvek u komentarima.

“Aca Lukas i Ana Bekuta su mi omiljeni članovi žirija. Lukas je moj sin, moja priča, lud. Top su! Anči je umerena. Uglavnom su svi dobri. Karleuša ima pravo na svoje mišljenje. Marija mi je do ja*a. Viki je manje atraktivna od ostlaih, to je činjenica. Manje je zabavna i interesantna, ali je dobro što su različiti. Ona je takva inače. Ne glumi, ne folira se, takva je i privatno. Ona je vrlo talentovana, naučila je pored Tašketa gornje i donje lage, tonalitete i ostalo. Ako im ja tamo dođem, barem kao tajanstveni član žirija, biće “spasavaj se ko može”. To bi bio raspad sistema. U takvim situacijama nemam poštovanja ni prema kome, samo iskreno, pa kud puklo da puklo. Neću krenuti prva ni na koga, ali svakako bih svakome odgovorila žestoko”, najavila je Markovićeva šta bi se desilo ukoliko je direktor te produkcije Saša Popović pozove kao gostujućeg člana žirija.

Zorica priznaje da se umorila i od estrade.

“Završavam knjigu i pokrećem porodični biznis, na to sam trenutno usredsređena, ali ne bih da otkrivam o čemu je reč. Što se ljubavi tiče, imam tog frajera već nekoliko godina, koji živi u Kanadi. Vidimo se dva puta godišnje na duže i to nam je dovoljno. Nekad dođe on u Beograd, nekad ja otputujem”, priča Zorka o deset godina mlađem dečku i dodaje:

“Ne znam da li švrlja dok smo razdvojeni, a i da me vara, baš me boli uvo. Ja sam žena slobodnih shvatanja. Neka uživa, nemam ništa protiv.”