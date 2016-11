Osudila nasilje: Ana Nikolić ogorčena zbog zlostavljanja devojčice! (foto)

Bravo za TV Pink! Gledam emisiju upravo i ne mogu da dobijem vezu, a rado bih se uključila!Žalosno je da je u našoj zemlji sramota da kažeš da te neko zlostavlja! Zamoliću vas sve da share-ujete ovaj broj žiro računa i naravno uplatite pomoć koliko god možete… Neka je to i 50 dinara! I da se ja pitam… Ja bih zaista uvela smrtnu kaznu! Jednostavno mislim da bi to mnoge stvari dovelo u red!

A photo posted by ANA NIKOLIĆ (@ananikolicofficial) on Nov 27, 2016 at 1:39pm PST