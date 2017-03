Opasna Slađa: Volim da šamaram Đanijeve obožavateljke, to su umišljene “metle”!

Đanijeva supruga Slađana Trajković voli da šamara nasrtljive obožavateljke svog muža.

Ona te devojke koje nasrću na poznatog folkera na nastupima naziva metlama i ističe da ume da bude veoma gruba prema njima.

“Desi se da moram sa raznim metlama da se obračunavam šamarima i pesnicama. Retko, ali eto i do toga nekad dođe. Metle obično metlam, sem ako ozbiljno preteraju. Tad dođem, objasnim neke stvari, uradim jedan popravno-vaspitni režim i sve bude okej posle toga”, kaže ona za “Informer”.

Slađa priznaje da je njenom mužu glupo to što ga druge žene startuju pred njom.

“Ja ga gledam i vidim da mu je neprijatno, da metli objašnjava da sam ja tu. Ali one ne odustaju. Metla umisli da je riba i ne ferma ni tri odsto šta joj se priča. Ko kaže da i kafane ne mogu da edukuju ljude. Eto ja i to ponekad uradim, moram”, kaže Slađa i dodaje da to što je Đani popularan ne znači da je javno dobro i da svako ima prava na njega.