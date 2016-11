Opasna Goca: Bijem Rašu, krade mi šminku!

Poslednjih nekoliko meseci u životu pevačice Goce Tržan bilo je veoma turbulentno, jer je njen brak sa bubnjarem Rašom Novakovićem mogao da se završi razvodom.

“Bijem Rašu, našminkala sam ga i povela u grad, da se ne vide modrice, ipak nije u redu da sa modricama ide po gradu. Što se tiče toga da li krade šminku, obično on i moja ćerka zajedno imaju svoje smicalice, pa uzmu iz mog nesesera šminku i ukradu”, kaže Goca. Nedavno se pisalo kako je Raša prevario pevačicu, a ona kaže kako bi suprugu oprostila neverstvo.

“Oprostila bih Raši prevaru, ali nikada ne bih zaboravila, to je mnogo gore. U svakom slučaju to ostavlja jedan veliki trag i jak bol kod svake osobe. Ali uvek smatram da žena treba da razgovara sa suprugom i da ako postoje neki problemi, rešava to. Isto tako, on bi meni verovatno oprostio prevaru, ali nikada ne bi zaboravio, jer ljudi nikada nikome ništa ne žele da zaborave, što imamo priliku sve češće da vidimo”, priča Tržanova.

Par je našao zajednički jezik i prevazišli su krizu, a Goca otkriva da se desi da udari supruga jer ne sluša šta ona priča, a on joj onda ukrade šminku. Kada smo je pitali kog muškaraca sa domaće javne scene smatra idealnim i da li bi nekada Rašu prevarila sa njim, ona je otkrila da se radi o odbojkašu srpske reprezentacije.

“Idealan muškarac po mojim svim kriterijumima sa javne scene jeste Ivan Miljković. On mi je muškarčina u svakom smislu te reči, ali ne bih prevarila Rašu. Doduše, nikada ne reci nikad. Hiljadu puta sam rekla da neću nešto da uradim, pa sam uradila”, iskreno govori pevačica za Alo.