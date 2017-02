Ona je pevačicu “gurnula” na scenu! Ovako izgleda mama Milice Todorović (foto)

Milica Todorović u emisiju Magazin In došla je sa majkom Jasminom, koja živi u Kruševcu.

Pevačica je istakla da joj je majla uvek bila velika podrška, a evo šta Jasmina kaže o svojoj ćerki:

“Ja sam Milicu samo pratila u onome što je ona želela i bila sam joj vetar u leđa i podržavala sam svaku njenu odluku, a, Bogu hvala, sve su bile ispravne”.

Pevačica je objasnila i da je mama zaslužna za njenu uspešnu karijeru, jer ju je ona prijavila za takmičenje koje ju je proslavilo.

“Htela sam da to bude strana muzika, pop, rok, kao Rijana, ja sam sebe zamišljala da u Holivudu. Kad me je mama prijavila za takmičenje, ja sam bila beskrajno tužna. Ali sada sam joj jako zahvalna na svemu, jer je ona to koja me je izgurala, organizovala prevoze od Kruševca do Beograda, dok je tata bio u fazonu “snađi se”, rekla je Milica, dok je Jasmina otkrila da je Milica od malih nogu uzimala sve što liči na mikrofon i pevala.