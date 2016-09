Olja Crnogorac usamljena: Ljubavni život mi je jadan i bedan

Bivša voditeljka, a sad modna kreatorka Olja Crnogorac ovih dana zbog poslovnih obaveza skoro da ne ulazi u kuću, a najviše vremena provodi u svom modnom ateljeu.

“Malo vremena ovih dana provodim kod kuće. Poslovne obaveze me drže ovde, ali kad stignem u stan posle napornog dana, volim da se opustim uz film ili dobru knjigu. Trenutno čitam jako interesantnu knjigu Smrt zeke Manroa. Serija koju jedva čekam da odgledam, a ima pet sezona je Domovina. Uzela sam od prijatelja, ali trenutno hoću da završim knjigu pa da počnem sa gledanjem serije”, kaže Olja za Blic puls i dodaje:

“Najviše volim da kuvam sarmu i lazanje. Isključivo mi se ishrana bazira na kuvanoj hrani. Ne jedem slatkiše, ne pijem gazirano. Gledam da vodim zdrav način života, koliko je to u ovom vremenu normalno i prihvatljivo. Svaki dan pojedem makar neko bareno povrće i supu. Kada mi prijatelji dolaze u stan, spremim ono što najviše vole da jedu“, tvrdi Olja, i dodaje da najčešće sama i čisti.

“Uglavnom sama sređujem stan, jer kućna pomoćnica nikada ne očisti kako želim. Na primer, meni je jako bitno da mi garderobu poslaže po bojama, a to ne uradi. Doduše, imam ženu koja mi dođe dvaput mesečno za ove grublje poslove koji moraju da se obave, jer nemam muškarca koji to može da mi uradi”.

“Nemam momka. Sad vi verujte ili nemojte, ali moj ljubavni status je jadan i bedan. Vremenom sam shvatila da mi najbolje pristaje kada sam sama, a u ovom trenutku imam pregršt obaveza. Fokusirala sam se na trening i posao, to je trenutno moj život”, ispričala je Olja i dodala:

“Muvaju me muškarci. Obično to rade tako što mi šalju cveće, poruke, pozivaju na pića i večere. Imuna sam na to, tako da često odbijam ovakva udvaranja. Smatram da pravu ljubav svog života neću naći u SMS-ovima ili u udvaračima, već onda kada se najmanje budem nadala. Takve stvari ne mogu da se planiraju, one se jednostavno dogode onda kada se najmanje nadaš“, uverena je kreatorka.

Kako kaže, zna šta traži, i nada se da će joj takav muškarac jednom prići.

“Čovek koji bi mene osvojio treba da shvati da sve ono što radim na početku jesu testovi izdržljivosti i inteligencije, kojima ja proveravam tipove. Ako to izdrži, onda je čovek mog života”, priznaje Olja, i dodaje da taj neko ne mora da bude bogat, već normalan.

“Ne mora da ima skup automobil, mnogo novca i da bude imućan. Treba da bude normalan i da imam mir s njim. Imam prilike da vidim da mnoge žene imaju sve navedeno, ali u suštini uopšte nisu srećne i zadovoljne. Nemaju mira s tim muškarcima, jer su uvek u opasnosti da ih ne prevari sa nekom drugom i da će ga izgubiti. Normalna sam žena i smatram da mi pripada muškarac koji nije isfrustriran i ne pati za luksuznim životom. Posedujem dovoljno za život i to sam zaradila sopstvenim radom”, kaže bivša voditeljka, koja tvrdi da potencijalne partnere ne privodi u stan.

“Nisam od onih žena koje preko kuhinje osvajaju muškarca. Zamislite da posle prvog izlaska odemo kod mene u stan?! Iskreno, jako je glupo. Valjda je potrebno da prvo upoznam tu osobu dovoljno da bih mogla da je pustim u stan”, kroz smeh će Olja, koja zbog trenutnog ljubavnog statusa nema ništa protiv da joj se javi ko god misli da liči na njenog čoveka iz snova.

“Evo ako se neko pronašao u ovim mojim odogovrima, neka se javi redakciji „Blic pulsa”. Živo me zanima koliko će njih da se javi”, zaintrigirana je kreatorka.

A dok ne pronađe idealnog muškarca, ne preostaje joj ništa drugo nego da radi od jutra do mraka.

“Radim, radim i samo radim. I zasad dobro prolazim. Nije teško ako si normalan i imaš normalne cene, a pritom nisi umislio da si Versače. Može od ovog mog posla komotno da se živi. Da se razumemo, svaki kupac odlično zna koja stvar koliko vredi i za koliko može da se kupi. Zato sam i htela da moji modeli budu pristupačni svima i da ne moraju da odvajaju velike pare za njih, a da s druge strane budu kvalitetni i da se ne unište posle prvog pranja”, rekla je na kraju Olja.