Održan pomen Mikiju Jevremoviću, ćerka Jelena u suzama: Od jutros nisam svoja

Pevačkoj legendi Mikiju Jevremoviću, koji je posle višednevne kome preminuo sredinom januara, danas je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju održan četrdesetodnevni pomen.

Oko njegovog groba okupilo se tridesetak ljudi, prijatelja i članova porodice.

Pomen je počeo u 11 časova, a sve oči bile su uprte u njegovu ćerku Jelenu Jevremović, koja je došla u društvu supruga. Osim njih, na groblju su i Mikijev brat i sestra, ali se pevačevi sinovi Đorđe i Stefan nisu pojavili. Iako, je bilo za očekivati da se na četrdesetodnevnom pomenu pokojnom pevaču pojavi neko od njegovih kolega to se nije dogodilo.

Uplakana Jelena je pre početka pomena svima prisutnima podelila sveće, dok je njen suprug poslužio prisutne žitom.

“Do danas sam se dobro držala, a od jutros mi baš nedostaje. Slušala sam njegove pesme od jutros. Do danas sam imala utisak kao da je tu negde. Od jutros nisam svoja“, rekla je Jelena za portal Pink.rs.

Suprug koji je sve vreme bio uz nju najveća joj je podrška u ovom teškom periodu.

“Suprug je moja druga polovina, on je moja duša. Ume da me nasmeje. Dovoljno je da me poljubi u čelo i meni je bolje. Moj suprug je objasnio starijem sinu Lazaru kako je deka otišao na nebo da svira gitaru i peva anđelima, a mlađi ima tri i po godine pa njemu nismo govorili ništa”, objasnila je Jelena.