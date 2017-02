Odale ih fotografije: Saša Kovačević ima novu devojku!? (foto)

Popularni pevač Saša Kovačević već neko vreme izbegava da govori o svom privatnom životu, pa tako ni ne želi da otkrije pravi razlog raskida sa bivšom devojkom, studentkinjom Jovanom Jocić. Dok mediji spekulišu da je za krah ove emotivne veze kriva daljina, budući da je Jovana neko vreme boravila u Americi, pevač mudro ćuti i izjavljuje da trenutno želi da se posveti karijeri.

Međutim, izvesna Ivana Pranić (29) u poslednje vreme često na društvenoj mreži ”Instagram” objavljuje fotografije na kojima pozira u Sašinom zagrljaju, te se probudila sumnja da je upravo ona nova izabranica popularnog pevača. Dodatnu sumnju probudilo je i to što je Ivana u opisu fotografije sa Sašom ostavila srca i napisala da su par, dok je on to sve lajkovao na društvenoj mreži.

Evidentno je da su Ivana i Saša veoma prisni, a da li je zgodna brineta samo jedna od pevačevih vernih obožavateljki ili devojka koja je zamenila Jovanu i osvojila srce velikog zavodnika domaće estradne scene, ostaje da se vidi.

