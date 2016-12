Novogodišnje želje Lepe Brene: Kad bi imala supermoć uradila bih..

U godini koja je iza nas Lepa Brena je proslavila 25 godina braka. Sledeće godine proslaviće 35 godina karijere i 30 godina od filma “Hajde da se volimo”.

Ne prestaje da planira, da voli svoj posao i da se raduje novim pesmama. Brena otkriva gde će i kako provesti praznike posle koncerta u Čačku za doček i šta je poželela sebi za Novu godinu.

“Provešću praznike sa decom i porodicom. Sinovi sa svojim društvom, kao i svake godine, idu ili na Kopaonik ili na Zlatibor, tako da ću im se i ja pridružiti posle dočeka sa Bobom i prijateljima”.

Folk diva ne zaboravlja praznične dane u svojoj porodici i otkriva koja joj je prva asocijacija na praznike.

“Volim čaroliju koja dolazi sa snegom i kićenjem. To donosi radost, pogotovo dok su deca bila mala. Zadatak je svake porodice da pravi lepu prazničnu atmosferu, jer se to prenosi s kolena na koleno. Meni je drago što su gradovi okićeni, što izgledaju novogodišnje i ovo je prvi put da to izgleda svečano, praznično. Bez te rasvete i Deda Mraza jednostavno – nije Nova godina”, kaže Brena za Blic sumirajući 2016. godinu.

“Cela godina mi je bila jako dobra. Ne mora svaka godina da donese nešto ekstremno dobro. Zadovoljni smo jako radom Grand televizije i imamo neke nove ciljeve kojima stremimo”.

Pevačica ima mnogo želja koje će poželeti u novogodišnjoj noći.

“Imam puno želja. Radim na ovom albumu, sledeće godine je 30 godina od prvog dela filma “Hajde da se volimo”, pravićemo velike koncerte, dokumentarni film, kreativnošću i radom obeležiću svojih 35 godina u muzici“, najavljuje ona i objašnjava šta bi uradila kada bi imala supermoć.

“Super Lepa Brena! Otvorila bih stotinu fabrika na Balkanu. Omogućila napredno školovanje prema talentu svakog deteta, penzioneri bi imali dobre penzije. Kvalitetno i besplatno zdravstveno osiguranje za sve. To bi bila moja supermoć. Tada bi ljudi bili srećniji i ne bi se bavili glupostima”, rekla je Brena.