Novi Topalkov spot izazvao haos: Pevača napali zbog scena sa ćerkom! (foto/video)

Milan Topalović Topalko konečno je objavio spot o kome se dugo pričalo, prvenstveno zbog toga što glavnu ulogu u njemu ima njegova ćerka Helena, a njegovi fanovi nisu baš bili oduševljeni.

Naime, mnogi smatraju da je čudno to što pevač zavodljivo skenira pogledom svoju ćerku dok peva stihove pesme “Ljubavna terapija”, piše alo.rs.

“Oko mene lutke prelepe, sve po propisu traže nevolju. A meni sati prolaze, opet nema je bez reči, najave, a može i drugačije. Dajte najbolju, lepu kao boginju, jer noćas spreman sam za ljubavnu terapiju. Ma neka mi radi svašta, nek me hrani njena mašta, sve sad može sve samo zbog nje”, peva Topalko, a u jednom trenutku ulazi njegova ćerka.

Dok im ona prilazi, momak koji sedi do njega oduševljen je Heleninim izgledom, a Topalko ga udara po glavi. Zatim povlači ćerku ka sebi, ljubi je u ruku i postavlja je da sedi kraj njega. Pored pozitivnih komentara, bilo je i negativnih, pa je većina ljudi komentarisala da je loše to što gleda u ćerku dok peva: “Nek mi radi svašta, nek me hrani njena mašta.”

“Malo mi je bolesno da otac ćerku gleda kroz ovakve stihove. Sve ostalo je okej”, jedan je od komentara na internetu, dok su i ostali bili slični.

“Meni je ovo bolesno, ćerka u spotu, a čujte tekst“, komentar je koji je ostavila jedna devojka, a druga se složila sa njom.

“I meni isto. Sviđa mi se sve, ali mi to malo ludo. Imamo incest u spotu”, zaključila je jedna devojka.

“Zar nije degutantno da se ćerka pojavi u spotu sa ovakvom konotacijom? Mogao je da napravi neku priču o dečku i devojci da uzme nekog momka da bude ljubavni par sa Helenom, a on da peva u pozadini, a ne ovako, meni je ovo baš bezveze i degutantno. Pesma kao pesma je OK”, bio je još jedan od komentara.