Novi STAR saznaje: Džeju hitno zakazali operaciju srca!

Džej Ramadanovski ovih dana preživljava ozbiljnu životnu dramu. Nakon što mu je prošle nedelje pozlilo, hitno je iz Beograda prebačen u Beč na specijalizovanu kliniku za kardiovaskularne bolesti gde mu je hitno zakazana operacija srčanih zalizaka. Porodica i najbliži Džejovi prijatelji veoma su uplašeni za njegov život, a on, prema njihovim rečima, nije ni svestan ozbiljnosti situacije, te uopšte i ne misli o činjenici da je lako mogao da umre!

“Međutim, pre par nedjelja toliko mu je pozlilo da je delovalo kao da će umreti! Sva sreća, pa su sa njim bile dve prijateljice koje su ga hitno odvezle u bolnicu! Iz čista mira počeo je da se guši, i to dok je ležao i odmarao se! Suvi kašalj ga je umalo udavio, bilo je jezivo… One su pozvale jednog od Džejovih najboljih prijatelja, inače muža naše veoma poznate glumice! On je munjevito reagovao i Džeja je odmah odveo na jednu privatnu kliniku u Beogradu nakon čega mu je uz pomoć svojih veza zakazao pregled kod jednog do najboljih kardiologa u Evropi, a koji radi u specijalizovanoj klinici za kardiovaskularne bolesti u Beču. Istina, Džeju je već u Beogradu bilo bolje nakon ukazane hitne pomoći, međutim, lekari su mu skrenuli pažnju da mora ozbiljno da se leči. Već sutra je odleteo u Beč na privatnu kliniku gde su urađene sve analize…”

, priča naš izvor i objašnjava: