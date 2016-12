Novi STAR otkriva: Tijana Ajfon vozi automobil Vlade Mandića!

Nakon što je rešila stambeno pitanje, Tijana Ajfon dobila je i novi automobil! I to ne bilo kakav, već „mini moris” koji u vlasništvu Vlade Mandića!

I taman kada smo pomislili da se među njima nešto dešava, saznali smo da je Ajfonka kupila kola od Mandića i to ona koja je on svojevremeno poklonio Mariji Petronijević dok je sa njom bio u vezi! Međutim, iako su njih dvoje raskinuli pre tri godine, on je tek nedavno tražio da mu vrati kola!

“Vlada i Marija već dve godine nisu zajedno međutim, mini moris koji joj je on tada kupio ostao je kod nje. Mali srebrni auto bio je često u fotografisan upravo u vreme njihovog burnog raskida, jer ga je Marija i dalje vozila, odnosno zadržala ga je kao uspomenu na bivšeg dečka! E sad šta bi Vladi nedavno, jer to ne liči na njega, ali on je tražio Mariji da mu kola vrati pošto su se ionako vodila na njegovo ime, a ona je imala samo potpisano punomoćje”, priča naš izvor za STAR.

