Novi STAR otkriva: Ovo je dečko Sandre Meduze! Njegova porodica ima… (foto)

Sandra Meduza nije želela da otkriva za javnost ko je dečko koji je čeka dok se ona takmiči u rijalitiju, ali STAR je kao i uvek sve saznao! Naime, reč je o Fabijanu koji ima 20 godina i živi u Novom Sadu, a njegova porodica ima lanac pekara širom Vojvodine.

“Njih dvoje su se dogovorili da ona ne otkriva njegovo ime u javnosti, ali on vezu sa njom ne krije! Na fejsu drži i njihovu zajedničku fotku! A kao što je i sama Meduza ispričala, upoznali su se preko instagrama, na kojem ona postavlja veoma provokativne fotografije. Nakon što je on njoj napisao da bi voleo da se upoznaju, ona je slučajno baš tog dana planirala da ide u Novi Sad, pa su se brzo našli! Tada su i započeli vezu i on joj je pored majke sa kojom živi, najveća podrška. Meduza je izjavila da je sigurna da je on onaj pravi, a iako je njegovo društvo nije baš najbolje prihvatilo, njega to ne dotiče. Opasno se zaljubio i u njoj je prepoznao neke kvalitete koje do sada nije našao u drugim devojkama”, priča naš izvor, a mi smo uspeli da dođemo i do Fabijana koji prvi put priča za medije…

