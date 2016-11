Novi STAR ekskluzivno saznaje: Dečko Dare Bubamare zbog nje ostao bez kluba!

Dara Bubamara priznala je javno da joj je prelepo sa 12 godina mlađim košarkašem Duškom Bunićem, a kako saznajemo, i on je izgubio glavu za njom! Toliko da je odlučio da ostane u Srbiji i da ne potpiše ugovor sa slovenačkim klubom “Elektra” koji mu je dao dobru ponudu.

“Duletu se Dara mnogo sviđa, uživa sa njom u svakom trenutku, pa je zato i odbio da potpiše ugovor sa slovenačkim klubom. Čak mu je i ona savetovala da prihvati taj ugovor, ali je on shvatio da bi se u tom slučaju manje viđali, jer bi morao da se preseli u Sloveniju, a ona je ionako zbog posla rastrzana na sve strane. To mu nikako nije odgovaralo jer su na početku veze i ne želi da se sada odvajaju. Kada je saopštio Dari da je odbio klub, ona se šokirala. Nije mogla da veruje da je to uradio zbog nje!”, priča za STAR drug Darinog dečka i dodaje:

“Njih dvoje imaju dogovor da je on ne prati na nastupima i da ne izigrava njenog potrčka. Za vikend su otišli zajedno u Beč kako bi pobegli od znatiželjnih pogleda. Duško ipak nije navikao na medije, pa mu je sada čudno otkad se saznalo za njih jer svako malo čita o sebi u novinama…”

