Novi STAR donosi: Kristina Spremo završila na sudu zbog porno-snimka!

“Ovo je najveća sramota i najveći šamar koji devojka može da doživi. Snimak kao snimak, naravno da nema ništa strašno na njemu, pa to svi radimo, zar ne, ali posledice koje ostavlja javno objavljivanje snimka, za koji i ne znaš da postoji, to je već pakao. U trenucima dok sam slušala o tome, samo sam razmišljala o majci i sestri, o mojim prijateljima, pokušavala sam da ostanem pribrana. Da je to neki snimak koji sam ja svesno snimala sa muškarcem kojeg sam volela, pa hajde, ne bih ni trepnula, već je u pitanju čovek koji mi se sada gadi, a koji je rešio da nahrani svoju sujetu jer ga nisam više želela. Ne znam kako ste vi došli do njega, ali imam saznanja od drugih ljudi da su mnogi imali te fotografije i sada se tim stručnih lica bavi tim pitanjem. Tigar će debelo platiti na sudu za sve što mi je učinio, jer tu ljagu nikada neću moći da sperem sa svog imena. Sutra moja deca mogu da gledaju, ne daj bože, na internetu kako je tamo neki loš čovek objavio slike seksa sa njihovom mamom, pa to ne može da se nadoknadi, taj udar na moju ličnost, skrnavljenje moje časti”, iskrena je Kristina koja kaže da nije komunicirala sa Tigrom nakon izlaska iz rijalitija:

“Naša komunikacija od sada će se odvijati isključivo preko advokata. Svaki dan mi pišu devojke iz čitavog sveta, neke su doživele sličnu sudbinu kao i ja, ali svaka od njih me podržava. Neka sve devojke uče na mom primeru, neka dobro paze, jer da mogu iz svog života bilo šta da obrišem, to bi bio dan kada sam pala na laži dotičnog čoveka.”