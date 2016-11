Novi STAR donosi ispovest kućne pomoćnice: Nisam htela da slušam svađe Ane i Raste! Dali su mi otkaz!

Bivša kućna pomoćnica Ane Nikolić strašno je razočarana u pevačicu i njenog muža Rastu! Ekskluzivno za STAR Ljiljana Smiljkić rešila je da ispriča svoju verziju priče, a posebno je ljuta jer je dobila otkaz iz čista mira i to putem SMS poruke! Kako nam se poverila, ubeđena je da je smetala Rasti, ali je najviše boli to što joj se nakon otkaza Ana nikad više nije javila.

“Kod Ane sam radila dve godine, tačnije otkako je kupila novi stan na Voždovcu. Maltene sam ga pre nje i videla, jer sam prvo ja ušla da ga sredim i očistim, pa tek onda ona”, započinje Ljilja priču i nastavlja:

“Sve je odlično funkcionisalo, u međuvremenu sam postala bliska sa Anom, gledala sam je kao svoju treću ćerku. Ona je baš široke ruke, divna devojka. Nikada za nju ne bih imala ni jednu jedinu ružnu reč da kažem osim što me duša boli što se nije udostojila ni da okrene svoju Ljilju, da me pogleda u oči ili bar da me pozove i kaže šta sam to uradila, pa me je njen muž otpustio preko SMS poruke. Kratko mi je napisao da ne zadovoljavam njegove kriterijume, ali i da nema novca više da me plaća i da potražim drugi posao”, priča Ljilja i nastavlja sa detaljima:

“Ana inače nije ni deset posto onoga kako je predstavljena u javnosti! Ja sam među prvima saznala za njeno tajno venčanje i, kao i mnogi, iznenadila sam se njenim izborom bračnog partnera, ali sam videla koliko je srećna i koliko se njih dvoje vole. I Rasta je prema meni bio korektan, pili smo i kafu nekoliko puta jer je on obično ustajao pre Ane. O svemu sam ja brinula u stanu… Čistila sam, sređivala njenu garderobu, i scensku, i svakodnevnu, raspakivala joj kofere, vodila brigu o njenoj dijetalnoj ishrani, svakodnevno odlazila u nabavku namirnica, kuvala joj po želji, ma sve mi je bilo lako jer sam je mnogo zavolela”, priča Ljilja i dalje objašnjava:

“Svakog septembra Ana je išla na godišnji odmor, pa sam tada i ja koristila svoj, a tako je bilo i ove godine. Otišla sam na godišnji 31. avgusta i trebalo je da ostanem do 14. septembra, a pred sam povratak na posao Rasta mi je poslao poruku u kojoj mi je bez objašnjenja dao otkaz. Da se razumemo, ja se ne žalim na platu koju sam pošteno kod njih zarađivala i koju su mi uredno davali, ali napisati kao razlog da ne može više da me plaća, te da ne zadovoljavam kriterujeme, u najmanju ruku je smešno. To je bila simbolična cifra, a sigurna sam da Ana sa tim nema ama baš ništa, ja sam njemu smetala i on je doneo tu odluku. Boli me duša što me ona ne pozove, ali verovatno nema snage! Nema ona meni ni šta da kaže, jer nemam nijednu mrlju, ona je mene volela kao svoju majku! Pa ja sam joj bila i bliža u nekim situacijama od rođene majke. Čak smo se dogovarale da ja budem uz nju i njenu bebu kada se porodi. E sad, šta se desilo sa njom ne znam, ali svu sreću ovog sveta joj želim. Rastine roditelje nisam upoznala jer nisu dolazili dok sam ja boravila tamo, mada, nisam se ja ni petljala u njihove privatne odnose. I kada su započinjali neki žustriji razgovor koji je nagoveštavao da bi mogao da pređe u svađu, ja sam izlazila do prodavnice ili u šetnju jer nisam želela da prisustvujem tome…”

