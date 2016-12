Novi STAR donosi ekskluzivne slike: Topalko više ne krije ljubavnicu iz Zvezda Granda!

Evo dokaza da STAR piše samo istinu! Nakon što smo otkrili da je Topalko sedam meseci u tajnoj vezi sa mladom Zvezdom Granda Lijanom Savić iz Novog Sada, oni su očigledno rešili da se više ne kriju. Njih dvoje su uhvaćeni zajedno prošlog vikenda u jednom restoranu u Temerinu i tom prilikom nisu skrivali emocije ni pred ostalim gostima!

“Topalko i Lijana su došli oko 14 sati u restoran, držali su se za ruke i odmah se videlo koliko su zaljubljeni i srećni. Sedela sam sa svojim društvom i svi smo odmah skontali da je to devojka o kojoj ste vi pisali! Naručili su hranu, a dok su pili piće sve vreme su šaputali jedno drugom na uvce. U jednom momentu su se toliko zaneli kao da su bili potpuno sami, a ioako je Topalkov mobilni telefon uporno zvonio, on nije obraćao pažnju na to i samo je prekidao vezu! Zadržali su se oko sat i po vremena, a posle ne znam gde su otišli” priča naš izvor koji se zadesio sa zaljubljenim golupčićima na istom mestu.

