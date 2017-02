Novi estradni rat: Menadžer isprozivao Ninu Badrić, a ona mu žestoko uzvratila udarac! (foto)

Splitski menadžer Ivan Bubalo javno je iskritikovao Ninu Badrić, koja, prema mišljenju ovog menadžera nije zvezda.

“Pre 20 godina dobio sam poziv dvoje velikana Houra i Dujmića da dođem na promociju njihove nove pevačice. Lepa, prelepa devojka. Kad je zapevala, kao boginja, prekrasan glas. A sad me svi pitaju zašto ja nju ne stavljam u kategoriju naših zvezda. Ima nekoliko razloga, a ja ću navesti jedan. Kako da je ona zvezda ako nikada u 20 godina nije održala svoj koncert u Splitu. Split ima dvoranu za 1.500, drugu za 5.000 i treću za 10.000 ljudi. Nije održala jer ne bi napunila ni pola najmanje. Ako i peva u Splitu, ili je na otvaranju robnih kuća ili klubova. Ali svoj koncert, svojoj publici na svoje plakate… nažalost ne. Razlog: ona je prva po tome što se vrti na radio stanicama, jer je kao urbana, i stalno je u štampi. Nema dana da je nema. Ono što znam je da je merilo publika. Neka joj pesme napiše Džiboni, Ninčević, Tutić, Dujmić, Houra, Hus, Rus, i evo je po punim arenama. Ja bih to od srca voleo i želim joj”, napisao je on.

Nina Badrić je rešila da odgovori na ovu prozivku, ali se nije direktno obraćala Bubalu.

“Ponosna sam na činjenicu da sam prva POP pevačica s prostora cele regije koja je napunila legendarnu Olimpijsku dvoranu Zetra, u kojoj su baš na današnji dan 1984. počele Olimpijske igre. Jedva čekam opet da pevam u Sarajevu 14.02. u BKC-u, ostalo je jako malo ulaznica. Sreća i radost”, napisala je Badrićeva.

Ostaje da vidimo kako će se završiti ova javna rasprava.