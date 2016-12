Novi detalji ubistva koje je potreslo Srbiju: Evo zbog čega je Filip brutalno ubio Kseniju Pajčin

Ni šest godina nakon tragičnog ubistva pevačice Ksenije Pajčin interesovanje javnosti za detalje ovog slučaja ne jenjava. Nju je u utorak, 16. marta 2010. godine u njenom stanu na Voždovcu usmrtio tadašnji dečko Filip Kapisoda koji je nakon toga oduzeo sebi život. Rekonstrukcijom su utvrđeni svi detalji ubistva popularne pop pevačice.

Kako su ubrzo nakon ubistva otkrili izvori bliski istrazi, Filip je, nakon što je usmrtio Kseniju na samom izlazu iz stana, pucao sebi u usta. Spekulisalo se o tome da su se svakodnevno svađali, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

Do zaključka da je ubistvu prethodila žestoka svađa došli su i pripadnici policije koji su detalje otkrili rekonstrukcijom.

“Ksenija je imala na sebi jaknu, znači da je bila spremna za izlazak. To što smo telo pronašli u hodniku pokazuje da ju je Kapisoda sustigao skoro na samim vratima. U prilog takvom zaključku govori i to što je on bio samo u majici i farmerkama, što znači da nisu zajedno nameravali da izađu. Očigledno je da je pokušao da je zaustavi, a kada nije uspeo da je spreči u toj nameri, ispalio joj je metak u glavu“, rekao je izvor, dodavši da je oružje u stan doneo Filip, ali da za njegovo korišćenje nije imao dozvolu.

U prilog pričama da je odnos dvoje ljubavnika išao od ljubavi do mržnje koja je, nažalost, preovladavala, govore i svedočenja Ksenijinih komšija u njenoj zgradi u Nikšićkoj ulici na Voždovcu.

“U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi”, rekla je komšinica koja je želela da ostane anonimna.