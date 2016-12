Nove metode zaštite od zaplene imovine: Vendi terala izvršitelje tamjanom!

Izvršitelji su juče po četvrti put došli u stan pevačice Vesne Vukelić Vendi kako bi joj zaplenili imovinu zbog novčanog duga prema izvesnoj Dragani Blagojević, koju je gađala jajima.

Iako je dim kuljao u hodnik u trenutku kada je Vendi otvorila vrata, izvršitelj Nemanja Protić je ušao u stan u pratnji tri policajca. Kako saznajemo, sa pevačicom je u stanu bio i njen advokat.

“Nije došlo do izvršenja jer ni poverilac nije obezbedio radnu snagu, postoji neka sporna presuda koja može da pobije čitav ovaj postupak i sada je u toku utvrđivanje Vesninog potpisa. Dakle, utvrđuje se da li je Vendi potpisala prijem te presude na osnovu koje je pokrenut izvršni postupak. Stranke će u ovom slučaju da komuniciraju i da vide da li može da se dođe do mirnog rešenja. Inače, Vendi ne želi da plati svoj dug od tri hiljade evra, jer smatra da nije kriva u toj meri, ali ni poverilac toliko ne insistira na plaćanju. Da je on to hteo, doveo bi radnu snagu”, kaže sudski izvršitelj Nemanja Protić.

Iako je sud pevačici Vesni Vukelić Vendi omogućio da dug od 300.000 dinara, zbog koјеg su joj plenili imovinu, plati u pet rata, ona nije uplatila ni prvu do datuma koji je naveden i zbog toga su službena lica ponovo došla kako bi joj konfiskovala imovinu. Inače, protiv Vukelićeve je u međuvremenu podignuta i krivična prijava, jer je prethodnog puta sakrila stvari popisane za plenidbu. Krivična prijava podignuta je i protiv njenog supruga Branimira Banjca, koji je napao izvršitelja tokom poslednjeg pokušaja da im zeplene imovinu. Ovim povodom, saslušanje je bilo šestog novembra, a Banjac je tada negirao optužbe.

“Ovaj postupak je u toku. Loptica je na tužilaštvu. On se izjasnio da nije kriv, ali ceo proces sada zavisi od tužilaštva i trajaće sigurno jedno dva do tri meseca”, tvrdi Protić.

Podsećanja radi, pevačica je sebe u ovu situaciju dovela kada se na pijaci na Banjici potukla sa prodavačicom.