Njena Draga Mašin i dalje izaziva polemike: Evo šta Saša Joksimović kaže o Natinom glumačkom umeću! (foto/video)

Otkako je reditelj Ljubiša Ristić obznanio da je ulogu tragične kraljice Drage Mašin u mjuziklu “Tajna crne ruke”, koji će premijerno biti izveden 9. oktobra u Centru “Sava”, poverio pevačici Nataši Bekvalac, javnost ne prestaje da polemiše o tome da li je to dobra odluka ili ne.

Najglasniji u komentarisanju bili su, naravno, glumci. Među njima je bilo i onih koji su pozdravili Ristićev izbor, ali ogorčenih je bilo mnogo više. Sarkastično su govorili kako bi sledeći kasting za predstave ili filmove komotno mogao da se održi i u nekom rijalitiju ili u Skupštini.

Glumac Saša Joksimović upravo počinje da snima seriju “Senke nad Balkanom” reditelja Dragana Bjelogrlića, a evo kako on komentariše to što sve više pevača “uzima hleb” glumcima.

“Nemam ništa protiv toga. I ja sam uzimao hleb voditeljima. Postoji mnogo aktuelnih glumaca koji nisu završili akademiju, a bave se glumom i dobri su u tome. Tako da, ako je neko darovit i talentovan, a zna i da peva, zašto da ne? Gledao sam na jednom portalu čitajuće probe Nataše Bekvalac i mogu da kažem da nisam baš bio oduševljen njenim čitanjem. Ali priprema predstave je kompleksan proces, a ja sam video samo početak. Nadam se da joj je samo početak loš, da će kasnije biti bolje”, bio je iskren brat Željka Joksimovića, piše Alo.

Podsećanja radi, sve priče o Nataši ni jednog trenutka nisu pokolebale reditelja Ristića. On je od početka rada na tom komadu stalno isticao da je Nataša talentovana žena, koja doprinosi tome da predstava bude zanimljiva.

“Sasvim je u redu što se diže medijska halabuka oko njenog izbora. To je deo našeg posla, hvala svima koji u tome pomažu. Ne možemo sada da se bunimo zbog kritika, jer to smo i hteli. Moramo da zainteresujemo publiku, sve je to šou biznis. Ne možete na scenu ako nemate harizmu. Ja vam garantujem da će Nataša posle mene biti izvrsna glumica“, govorio je reditelj za domaće medije.

Ipak, Bekvalčeva ne haje za negativne komentare, već sa ekipom vredno vežba za premijeru koja je zakazana za 9. oktobar. Zapravo, dok Bojana Stamenov, Dušan Svilar i ostatak ekipe vredno uvežbava scenario – Nata se snima.