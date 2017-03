Nisu htele da dele bakšiš: Zbog 10.000 švajcarskih franaka muzičari jurili po šumi Lepu Lukić i Nadu Topčagić

Lepa Lukić, Nada Topčagić, Era Ojdanić i Srećko Šušić učestvovali su u otimačini 10.000 franaka u Švajcarskoj, zbog čega su na kraju svi kolektivno ispaštali.

Kako saznaje Kurir, Lepa i Nada su s novcem pobegle u šumu, a muzičari su ih nakon svirke uhvatili i pretresli od glave do pete. Ovu priču potvrdio je Ojdanić, koji tvrdi da je to bila najbolja estradna pljačka u istoriji.

“To se desilo sredinom 90-tih godina, kada smo zajedno radili na Đurđevdanskom uranku. Sećam se da je bilo baš veselo, ispunjavali smo razne muzičke želje i zaradili oko 10.000 franaka. Potrudili smo se da ostavimo dobar utisak na tamošnju publiku, a moje koleginice su zaista briljirale jer su veliki profesionalci. Međutim, dogovorili smo se da bakšiš ne podelimo s muzičarima! Nisu se lepo poneli na tom nastupu, odbijali su da siđu sa bine i uveseljavaju publiku, već su samo stajali i nisu se pomerali”, započinje Era priču za Kurir.

Kada su muzičari shvatili koliko su pevači dobili novca, tražili su im deo.

“Videli su da smo se mi razbili od para, pa su nam posle svirke tražili novac. Lepa i Nada su počele da beže u šumu, a oni su krenuli za njima. Vijali su ih i na kraju stigli. Bukvalno su ih pretresli do gaća da bi pronašli novac, možda su im čak i skinuli gaće. One su se vadile da je novac kod mene… Ja sam se krio u gepeku, a ne sećam se gde je Srećko otišao. Na kraju su muzičari došli kući kod mene da traže pare. Ma jedu go*na, ispao sam čovek i dao im deo, iako nisu zaslužili. To je bio prvi put da nisam želeo da dam pare“, priča Ojdanić.



Lepa Lukić je, pak, pokušala svu krivicu da svali na Eru:

“To se desilo u Cirihu. Jurili su Eru, Nadu i Srećka, a ja sam jedina dala bakšiš muzičarima. Oni su se izjasnili da sam im samo ja dala pare. To nema veze sa mnom, čak je Era sutradan rekao: Zamisli, uzeli su i moje pare”.