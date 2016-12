Ninova ćerka pobesnela zbog poruka punih mržnje: Ostavite mrtvog čoveka na miru!

Nekadašnji menadžer i veliki prijatelj Nina Rešića, Nermin Ademović nedavno je dao intervju u kom je ispričao da je do poslednjeg trenutka bio uz pevača.

Sandra je odlučila da se povodom toga oglasi na društvenim mrežama.

“Pošto i dalje dobijam poruke velike mržnje, ja bih još jednom i zaista poslednji put zamolila, ne vas koji ste na mom profilu samo da bi ostavili negativan komentar (pritom je i to ok, jer i ne očekujem da me svi vole, to prosto nije normalno), već ljude, porodicu i prijatelje koji su tu, eto iz podrške. Ne čitajte i ne verujte glupostima. Ja nigde izjavila nisam, niti ću, naročito ne želim o glupostima čija sam ja, da li posećujem grob i još x takvih budalaština o kojima niko ništa ne zna. Vama, kojima je najbitnije u životu da anonimno nazovete novinare, ispričate brdo gluposti zarad ne znam ni ja čega, želim da kažem samo jedno: Gde ste vi bili ceo njegov život i gde ste bili svih ovih devet godina od kada ga nema? Sad je lako, tu je Sandra pa ajmo preko nje. Poslednji put vas molim da ostavite mrtvog čoveka više na miru. Posećujete grobove svojih bližnjih, moje ostavite više na miru. Kakvi smo bre to ljudi”, napisala je Sandra.

Nakon par dana, ona je odlučila da se još jednom oglasi.

“Auuuu je**te, najveći problem u državi Sandra i Nino Rešić. Ne znam da l’ da plačem ili da se smejem. Majke mi. Dajte malo prostora trudnicama bez para, samohranim majkama, žrtvama nasilja, deci polesnoj, ratnim invalidima, bilo srpskim, muslimanskim, hrvatskim… ljudi su gladni, goli i bosi. Evo ne znam”, napisala je Sandra.