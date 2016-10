Nikolija Jovanović otkrila kako se snalazi u ulozi mame (foto/video)

Nikolija Jovanović pre nešto manje od mesec dana dobila je ćerku Reu sa verenikom Reljom Popovićem, a mnoge je iznenadilo to što se veoma brzo vratila poslu, izdala album i počela javno da se pojavljuje.

Ona je otkrila kako protiču njeni prvi dani majčinstva, kao i kako se Relja snalazi u ulozi oca.

“Uglavnom smo nas dvoje zaduženi za Reu po ceo dan. Pomažu baka Zoja, baka Vesna, deka Vlada, prabaka, pradeka, svi malo pomalo uleću da nam pomognu. Bebica jede, spava i pomalo se igra“, rekla je Nikolija za pink.rs.

Odmah nakon Nikolijinog porođaja, njena mama Vesna Zmijanac izjavila je da unuka Rea liči na dedu, a evo na koga zapravo liči pevačicina ćerkica.

“Naravno da ne, beba liči na sebe. Moja mama voli da se malo šali”, kazala je Jovanovićeva.

Ona se 15 dana nakon porođaja prvi put pojavila na jednom događaju i sve zasenila svojim izgledom i savršenom figurom.

“Za sebe kažem da sam bila velika trudnica, imala sam ogroman stomak. Ali, trenirala sam i pre trudnoće, išla sam na jogu tokom trudnoće, tako da je sve to doprinelo tome da se maltene za nekoliko dana vratim, ne baš u prvobitno stanje, ali da dobro izgledam. I naravno, zaslužan je i doktor koji je pomogao da porođaj protekne u najboljem mogućem redu i da već prvi dan stanem na noge”, objasnila je ponosna mama.

Iako je priznala da je umorna, Nikoliji briga oko Ree ne pada teško, a uz sve to uspela je da objavi svoj album prvenac.

“Prezadovoljna sam pesmama. Ja sam uvek skeptik, da kažem, nadam se uvek manjem, i kada se dogodi nešto više od onoga što sam očekivala, obradujem se. Od mene, i generalno tih izvođača koji prednjače na Jutjubu, se i očekuje da to što objavimo bude dobro. Što se tiče trenda na Jutjubu, Relja mi je malopre rekao za to, ja to ne stižem da pratim, ne stignem da uzmem telefon. Eto, ovo malo što izađem iz kuće kad gostujem u emisijama i to je sve”, bila je iskrena popularna pop pevačica.

Photo credits go to @dragan_stevanovic_photographer !!!! #nikolija #pucaj #pucajzbognas #balkan #music A photo posted by NIKOLIJA (@nikki_nicole_) on Oct 14, 2016 at 6:46am PDT

Kako je objavila zajedničku pesmu sa Reljom, “Pucaj zbog nas”, zanimalo nas je kako izgleda biti partner sa nekim i privatno i poslovno, kao i kakav je njen izabranik kada je o poslu reč.

“Relja je odličan za saradnju kada ja nisam u blizini. Bukvalno. Ne možemo da budemo zajedno u studiju, nikako“, rekla je kroz smeh popularna pevačica.