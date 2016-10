Nikola Rokvić slavi dolazak još jedne bebe! (foto)

Pevač Nikola Rokvić, koji je pre više od dva meseca postao otac male Leone, koju je dobio sa suprugom Bojanom Barovič, proslavio je dolazak još jednog člana porodice na svet.

Naime, on je 13. oktobra postao teča po drugi put, a slavlje je trajalo do duboko u noć. On i dva rođaka obukli su majice na kojima su odštampani datumi rođenja njihove dece.

“8. 8. 2016. postao sam otac male Leone; 2. 9. 2016. postao sam teča male Teodore; 13. 10. 2016. postao sam teča po drugi put i to slatke Helene. Samo da smo živi i zdravi i da se veselimo!”, napisao je Rokvić uz fotografiju na Instagramu.