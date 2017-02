Nikola Kojo napravio svoj mali raj: Glumac sa porodicom živi u zelenoj oazi daleko od Beograda

Nikola Kojo je pre četiri godine najavio da će u Sopotu početi da pravi svojevrsnu komunu za glumce u koju će pobeći od gradskog života, van javnosti i gužve. Iz tih razloga niko nikada nije kročio tamo i otkrio tajne njegovog seoskog života.

“Jaoj, ne smem ništa da pričam. Ma on ne podnosi da izlazi po novinama, zato je i došao ovamo. Da pobegne od svih i svega. Jedino ovde ima svoj mir. Ta kuća je njegova oaza”, priča komšija, a prenosi pulsonline.rs.



U jednoj seoskoj radnji, jedan meštanin bio je krajnje ljubazan, pomalo sumnjičav u prvom momentu, ali kasnije raspoložen za razgovor.

U ovom kraju tvrde da ga često viđaju, još češće popričaju s njim, a neki su, kako kažu, i odlazili kod njega u kuću.

“Odem ja često do njega, tamo u vikendicu, i onda se ispričamo. Deci je toliko posvećen da nemam reči. Eno, upravo sad im pravi u dvorištu neke ljuljaške, klackalice, ceo mini-park… I to sve sam. I kad ima majstore, nema šanse da i on ne radi s njima. Nikad nisam video da majstori rade, a da on sedi i diktira. Šta god može da pomogne ili da sam uradi, on je sa njima – nosi, vuče, pravi. Taj čovek je genije”, oduševljeno priča meštanin i objašnjava da ipak ne može da pokaže gde se tačno nalazi Kojina vikendica.

“To ne mogu da vam kažem, stvarno. Eto, ispričao sam vam kakav je. Čak i to kad bude video, ubiće me, ali morao sam. Mnogo ga poštujem i mnogo je drag čovek, ali ne želim da mu pravim problem i otkrivam gde je jer namerno je otišao tamo gde ga niko neće naći. Bio je juče ovde kod mene da kupi bazen za blizance. Eto, toliko znam, ne znam ni da li je tu danas. Možda i radi. Ne znam ni da li ćete ga zateći, čak i ako nađete kuću”, završava priču čovek.

Komšinica koju su novinari sreli bila je raspoložena za priču.

“Da. Znam da Nikola Kojo ima kuću ovde, ali ga nisam nikad videla. Mada, mnogo bih volela. Gledala sam sve filmove u kojima je glumio i bukvalno ga obožavam. Kažu mi komšije koje ga znaju da je divan čovek. Veoma bih volela da ga sretnem. Ali koliko znam, on vam je gore uzbrdo. Prvo ćete naići na jednu kuću, pa poviše nje je i njegova. Pitajte te ljude, oni su fini, objasniće vam”, ljubazna je bila žena.

Na velikoj dvorišnoj kapiji već je stajala devojka.

“Otvoriću vam ogradu jer dalje ne možete drugačije. Možete jedino okolo. Mislim ne znam kuda ste se zaputili. Ali ako idete naviše, onda ne može drugačije”, objasnila je ona.

“Jaoj! Nikola je naš drugar. Jedan predivan čovek. Kako da ne, naravno da ga viđamo. Tu je stalno. Njegova vikendica je još gore, iza naše… Ima jedno 15 minuta peške i videćete jednu drvenu kuću. Svrati on kod nas ponekad. Pre neki dan je doveo svoju stariju ćerku ovde kod nas da se igra sa našom decom. Popijemo rakiju, kaficu ponekad i tako… Ma on vam je kao sav normalan svet. Ni po čemu se ne razlikuje od drugih. On je car!”, ispričala je Kojina najbliža komšinica.

Pošto su novinari prošli kroz kukuruzno polje, konačno se pojavila Kojina kuća, koja se nalazila usred poljane. Ta jedna jedina kuća i oko nje samo tišina. Glumac je tog trenutka u dvorištu bio sa majstorima, kojima je očigledno pomagao.

“Ma on je fantastičan lik. Ne biste verovali. Potpuno prirodan, opušten, uvek raspoložen za šalu. Kad sam se upoznao s njim bio sam malo ukočen jer nisam znao šta da očekujem. Nikad ne znate sa tim poznatim ljudima kako će vas gledati. Neki vole da vas gledaju sa visine, ali on ne. On je totalni kralj. Potpuno normalno komunicira s ljudima, kao da uopšte i nije javna ličnost. Tako porodičnog i toliko posvećenog čoveka nisam video ni među nepoznatim svetom. Žena i deca uživaju pored njega. Evo, baš mu je supruga stigla pre jedno sat i po sa decom, a i on bi trebalo da dođe. Znam da kad god završi sa obavezama, pošto valjda snima neki film, uvek dođe ovamo. On je leti praktično non-stop tu”, priča meštanin, koji, kako kaže, često i posedi s Nikolom.