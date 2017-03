Nije za one sa slabim srcem: Aco Pejović otkrio koliki bakšiš zaradi za jedno veče

Pevač Aco Pejović već nekoliko decenija uspešno gradi karijeru na estradi, pa mu se dešavalo da zaradi ogroman novac samo na bakšišu.

Međutim, on je prestao da peva na takvim mestima, iako zna da je zarada odlična.

“Bila je situacija da sam dobijao bakšiš veći od 25.000 evra, ali to se desi jednom u karijeri. To je ozbiljan novac i deli se sa članovima benda ili kolegama. Međutim, prestao sam da radim takve svirke, jer mi obično to izađe na nos, zato što ti taj neko da novac i celu noć hoće da samo njemu pevaš”, kaže Pejović, uz koga je sve vreme njegova supruga Biljana.

Iako važi za jednog od najvećih šmekera na estradi, Aco kaže da njegova supruga nije ljubomorna.

“Supruga nije ljubomorna na moje koleginice jer sam sa svima njima drugar, tako da nema razloga. Ona odlično zna da sam isključivo prijatelj sa svim koleginicama. Biljana se druži sa brojnim mojim kolegama i odlično zna kako stoje stvari u ovoj sferi života”, kaže Pejović.

Stih nove pesme koju je snimio sa Aleksandrom Prijović kaže “kada bih se, majko, ponovo rodio”, a šta bi on promenio da mu se ukaže prilika da se ponovo rodi.

“Ne bih ništa menjao, sve bih ostavio da bude kako je bilo, mada bih neke situacije voleo da izbacim”, kaže Aco aludirajući na bolest svoje supruge, sa kojom je prošao najgore trenutke.

Pejović kaže da je krajem prošle godine uspešno smršao, ali da je ponovo te kilograme vratio jer je veliki gurman.

“Što kaže Dragana Katić: Umreću gladna i debela”, uz osmeh poručuje pevač.