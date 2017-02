Nije očekivala da u krvi ima alkohola: Natašu je zaustavila policija, napisala joj kaznu, a evo i kako je sve to izgledalo!

Pevačica Nataša Bekvalac malo se zanela u piću preksinoć, ali da stvar bude gora, nakon toga je sela za volan. Natašu je policija zaustavila i napisala joj kaznu jer je nakon što su joj uradili alko-test utvrđeno da je vozilom upavljala pijana.

“Saobraćajna policija je u ponedeljak veče, negde oko ponoći, u Bulevaru Aleksandra Karađorđevića u Beogradu zaustavila BMW, za čijim volanom je bila pevačica Nataša Bekvalac. Policajci su bili stacionirani kod Belog dvora i pevačici su istog trenutka tražili dokumenta. Kako je bila u pitanju i redovna kontrola alkohola u krvi, oni su Nataši dali da uradi alko-test”, objašnjava izvor upućen u čitavu situaciju.

“Ona je uradila sve što su joj rekli i nakon što je iz tašne izvadila saobraćajnu dozvolu i ostala dokumenta, uradila je alko-test. Tada je utvrđeno da ima 0,50 promila alkohola u krvi. Delovalo je kao da je i sama iznenađena što je test pokazao da je pila. Očigledno da se Nata nije osećala pijano jer je u pitanju mala količina alkohola. Policajci su joj objasnili da je to nedozvoljena količina alkohola u krvi, da neće biti isključena iz saobraćaja, ali da mora da plati kaznu od 5.000 dinara”, kaže izvor i ističe da, po zakonu, kada vozač ima od 0,30 do 0,50 promila, to se smatra umerenim pijanstvom.

Kako dalje saznaje dnevni list “Alo”, Bekvalčeva nije očekivala da u krvi ima alkohola, naročito što je piće popila mnogo pre nego što je sela za volan.