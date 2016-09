Neverovatna sličnost: Dvojnik Tošeta Proeskog oduševio region (foto/video)

Srpski pop pevač Andrej Dorić (22), muzičar iz Novog Sada, koji je u regionu poznat kao dvojnik legendarnog pevača Tošeta Proeskog, već pet godina sa svojim bendom Sold Out pokušava da se probije na makedonsko tržište.

“Moja priča počinje u Makedoniji, sa vašim i našim Tošetom. Uvek sam voleo muziku i završio sam muzičku školu, smer solo pevanje. U pubertetu su počeli da me porede sa Tošetom, mnogi su mi pričali da izgledam kao on, što mi je uvek prijalo. Kad sam napunio 18 godina, sve su me češće poredili sa njim na nastupima po klubovima, čak su me pitali i da li smo u srodstvu”, ispričao je on za Fokus.mk.

Andreju je posebno žao što nije imao tu sreću da upozna Proeskog.

“Nažalost, ja nikad nisam imao priliku da upoznam svog idola, ali ugledajući se na njegov rad, na ljegovu humanost i harizmu, pronašao sam svoj put i profesionalno se posvetio muzici. Već sam snimio šest pesama i radim na novom materijalu koji će uskoro biti promovisan”, kaže Andrej, kojeg publika u Makedoniji obožava.

Pre četiri godine snimio je i pesmu na makedonskom Ladna bezobrazna, kojom je nastupao na festivalu Ohridski trubaduri, gde je osvojio treće mesto glasovima žirija i publike.

“Tada sam video je publika u Makedoniji fantastična, da je to jedan drag narod kod kojeg se uvek osećam dobrodošlo. Neki pričaju da pokušavam da zamenim Tošeta, ali to je nemoguće. Ja sam Andrej, a Toše je bio jedan jedini i za njega ne postoji zamena. Svako ima svoju sudbinu i svoju zvezdu vodilju”, rekao je Dorić.

Poslušajte u snimku kako je otpevao pesmu svog idola.