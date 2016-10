Nevena Models ogorčena: Smeštaju mi porno-aferu!

Nevena Adžemović veruje da su joj bivše kolege podvalile i na sajtu za hot-lajn predstavile je kao devojku lakog morala. Bivša poslanica i članica grupe Models kaže da je zaprepašćena što je neko bio toliko drzak da joj na ovakav način naudi, piše Kurir.

“Kako ja sebe da zaštitim?! To mi neko namerno radi! Ja sam majka, imam dete! Na šta to liči da se neko na tako odvratan način igra sa mnom. Podnela sam tužbu protiv tog sajta jer je to jedini način da sperem ljagu sa sebe. Kaljaju mi čast i ugled”, besno kaže Nevena, koja sumnja da su njene bivše kolege iz politike umešane u ovu podvalu.

“Istražiću da li neka politička struja ima veze s ovim. Ne bi me čudilo da mi oni to pakuju. Bila sam u politici, ali nikad nikog nisam prevarila. Pokušavali su da me ubace u prljave stvari, ali nisu uspeli. Moj obraz je čist, za razliku od njihovih. I dalje sam bez posla, ali prostitucijom se ne bih bavila taman nemala hleba da jedem. Pre bih čistila ulicu. Ne bavim se više javnim poslom, a ne ostavljaju me na miru”, kaže nekadašnja članica stranke Nova Srbija.

Na novinarsko pitanje da li sumnja na svog nekadašnjeg šefa i kuma Velju Ilića, s kojim se rastala na ružan način, ili pak na nekog njegovog stranačkog kolegu, odgovorila je:

“Ne mogu nikog da optužim dok ne budem imala dokaze. Bilo bi neozbiljno da to uradim. Ali kao što sam već rekla, ne bi me čudilo da je neko od političara umešan u ovo.”

Iako je bila članica Veljine stranke, Nevena od izlaska iz politike nema lepo mišljenje o bivšem šefu.

“Zaista ne znam ko bi danas uopšte glasao za Velimira Ilića. Meni je stvarno smešno i žalosno da takvi ljudi toliko dugo budu na političkoj sceni”, rekla je bivša narodna poslanica.