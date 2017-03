Stanija Dobrojević očigledno ne pati od kompleksa, pošto je na Tviteru objavila svoju staru fotografiju uz koju je napisala:

“Nešto nedostaje na ovoj fotografiji. Možete li da pogodite šta?”

Naravno, odmah se uočava da na objavljenoj fotki nema skoro ništa na mestu gde sada stoje bujne silikonske grudi.

Something is missing in this photo…can someone guess what? 😅 #tb pic.twitter.com/oTh01YS4cl

— Stanija Dobrojevic (@Stanija) March 29, 2017