Nemci snimaju film, nude Mirku Šijanu da glumi njegovog oca?!

Nemci planiraju da snime film o jednom od vođi “surčinskog klana” Zoranu Šijanu, u kome će glavnu ulogu imati njegov sin Mirko, saznaje Kurir.

Nemački producenti smatraju da imaju dovoljno intrigantnih detalja za scenario za film, koji će govoriti o burnom životu srpskog kik-boksera, njegovoj povezanosti s kriminalcima, braku s jednom od najpopularnijih pevačica u tom trenutku Gocom Božinovskom i, na kraju, o njegovom ubistvu.

“Goca se iznenadila kada su Nemci kontaktirali sa njom. Pošto Mirko veoma liči na oca, producenti su im predložili da glavnu ulogu dobije mladi Šijan. S obzirom na to da Mirko nema glumačkog iskustva, planiraju da mu organizuju časove glume. Šijan je oduševljen idejom, ali on i mama Goca još nisu prelomili. Njihova odluka zavisi od toga na koji način će Zoran biti predstavljen u scenariju, jer im je to mnogo važnije od novca”, kaže izvor blizak porodici Šijan.

