Nema ljubavi bez ljubomore? Bekuta otkrila intimne detalje o Mrki!

Popularna pevačica Ana Bekuta godinama je u srećnoj ljubavnoj vezi sa Milutinom Mrkonjićem, a Ana otkriva u kojim situacijama je Mrka ljubomoran, kao i kako se mire posle svađe.

Ona objašnjava da kod nje na sceni nikada nema izazovnog plesa, jer to njenoj jačoj polovini ne prija.

“Ne bi mi dao, ljubomoran je. Zato ja i ne pokušavam da se bavim tim egzibicijama. Mogla bih to sve, ali samo da me on tako vrti”, kaže Ana sa osmehom, a na pitanje da li je Mrka vrti, kaže:

“Ne dam se ja, iskusna sam ja žena. Ja sam žena koja prošlost ima, znate onu moju pesmu?! Šalimo se mi malo… A što se tiče mene i Mrke, ima tu doze ljubomore, normalne, male. Ona koja je pokretačka“, objašnjava Ana i otkriva kako izgleda kada se Mrka naljuti.

“Retko kad me Mrka naljuti. On brzo plane, ali se brzo i smiri. Ja sam drugačija. Ja planem i ćutim malo duže. Pola sata, a Mrka pet minuta”, kaže pevačica i dodaje ko prvi popusti kada se posvađaju.

“Ja sam mlađa, pa popustim. Mene su učili da mlađi popušta”, iskrena je Bekuta za Blic.

Na pitanje kako se pomiri sa Mrkom, Ana je ostala tajnovita:

“Eh, to su detalji koji nisu za javnost”.