Neda Ukraden otvorila dušu za SCANDAL! Molila sam boga za još dece!

Nakon što je održala promociju za novi album Terapija i singl Ljubavnik, Neda Ukraden ekskluzivno za SCANDAL! priča o svojoj i više nego uspešnoj karijeri, na koju je, kako i sama kaže, i te kako ponosna!

“Promocija je bila izuzetno lepo, ugodno veče… Kako za mene, tako i za goste koji su se tu našli. Iza mene je naporna, dugogodišnja karijera koju sam ovekovečila ovom lepom promocijom i uz to promovisala svoje pesme, čak njih 19“.

Zašto baš naziv singla Ljubavnik?

“U moru naslova i tema uvek se trudiš da privučeš ljude nekom rečju koja može biti intrigantna. Nije više lako izabrati ni originalne, atraktivne pesme. Uglavnom je to manje-više sve ista priča, pa mi je jako zanimljivo kada dobijem tako neku simpatičnu provokaciju”.

Ono što je zanimljivo jeste da vas mladi i te kako prate, te po klubovima luduju uz vaše pesme.

“Pa da, trudim se da tako bude. I sama sam svesna da se u današnje vreme ne može živeti od stare slave. Ako hoćeš da budeš uspešan pevač, onda moraš da budeš uvek u toku! Moraš biti u toku i sa svetskim dešavanjima, šta se po svetu peva, traži i sluša. A kao drugo, bar ja u svoj toj poplavi pesama mogu da se pronađem. Naravno, poštujući tu neku svoju tradiciju, jer nisam ja sada tamo neka deseta Neda. Nastavljam se na svoje uspešne segmente iz karijere“.

Kako uspevate da pored svih obaveza ostanete i u top formi?

“Trudim se da budem, pre svega, negovana žena. Žena koja ima negovanu kosu, koja ima stajling u skladu sa dešavanjima, a u kojem, naravno, pristojno izgledam”.

Je l’ vodite računa o ishrani?

“Kako da ne! Izuzetno je bitno, a ja sam osoba koja voli da kuva. Sama biram namirnice koje ću da jedem. Pre nego što sam došla, konkretno na ovo snimanje, sebi sam pripremila i ispržila ribu. Ribu jedem barem 2-3 puta nedeljno, a nastojim da jedem i povrće i voće. Izbegavam koliko je god moguće roštilj, a ako me pitaš zašto, to je zato što je roštilj jako kancerogen”.

Da li trenirate?

“Disciplinovana sam i redovno radim vežbe! Što si stariji, to je mišićna masa manja i jednostavno čovek mora više da vežba! Bar 40 trbušnjaka dnevno radim, sklekove takođe, idem na tenis. Sve je to bitno, ne samo za izgled, nego i za kondiciju. Ja sam temperamentna pevačica koja ne peva statično, bitno mi je da sam u formi”.

Završili ste dva fakulteta. Jedna ste od retkih pevačica koja je toliko obrazovana. Da li ste pononosni na sebe?

“To je sigurno nešto čime se ponosim”!

Može li bilo ko sa estrade da vam parira na tom polju?

“Znaš šta, ja sam celog života rasla u porodici koja je mene pripremala za nešto drugo. Moj otac je bio muzikalan i to je okej, ali smatrali su da sam izuzetan student i da sam ozbiljna žena koja treba da se bavi ozbiljnim poslom, a da je šou-biznis nešto što je nestalno i što ne donosi budućnost, pa me je otac pripremao da budem u nekoj diplomatiji. Ali eto, život piše stranice, onako kako baš i ne očekujemo i ne planiramo, pa je uzbudljivije živeti”.

Gde i s kime najradije volite da se opuštate?

“Ja sam porodična žena, volim svoju porodicu i dom. Najviše volim unuke, družim se sa ćerkom i zetom. Ali volim i svoje prijatelje i prijateljice”.

Koji je vaš najbolji prijatelj kada pričamo o kolegama sa estrade?

“Pa nemam ja prijateljicu sa kojom se svaki dan čujem ili idemo jedna kod druge na kafu. Bliska sam sa nekim svojim generacijama… Volim Branku Sovrlić, Gocu Lazarević, Brenu. To su dame koje postoje dugo i koje mogu da me razumeju, kao žena ženu. Pričamo o modi, događajima na estradi…”

Većina vaših koleginica je u nekom žiriju, Pinkovom ili Grandovom. Da li biste i vi prihvatili ulogu stalnog člana žirija?

“Ja sam prosto preangažovana. Imam jako puno nastupa i kada sam bila u Tvoje lice zvuči poznato, meni je bilo vanserijski naporno jer sam bukvalno iz aviona išla na probu, pa sa probe na neki koncert. A to je za količinu koncerata koje ja imam, prilično naporno. Ali ako me pitaš za žiriranje, zašto da ne, prihvatila bih ako je ok sastav žirija”!

Pretpostavljam da je bilo poziva da postanete član žirija?

“Da”!

Vidite li sebe u toj ulozi?

“Zašto da ne! Đurišićka, Bekuta… sve su to izgrađene pevačice, tako da, što se mene tiče, uvek”.

Kako vam se čini novi sastav žirija u Zvezdama Granda?

“Mislim da su odlični. Ko god ih je birao, odlično je izabrao i ja mislim da je to vrlo interesantno, jer su zanimljivi kao ličnosti, ali i kao pevači i osobe”.

A žiri Pinkovih zvezda?

“Nisam upućena u to, zaista… Sinoć sam došla sa puta i ne pratim ih sada, ali jesam prošle godine. Biće i oni interesantni”!

Imate li neostvarenu želju, neki duet možda?

“To me svi pitaju! Pazi, nisam ni pretpostavljala da ću do ovih godina biti toliko uspešna i da ću biti zanimljiva ljudima. Tako da bih bila jako nesrećna kada bih sebi rekla Čekaj samo da uradim još ovo“.

A kada nije karijera u pitanju, već privatan život?

“Ako pričamo o privatnom životu, molila sam Boga da imam više dece. To što nisam imala više dece, to je sticaj okolnosti, ne zato što nisam mogla da rodim. Prosto nisam imala muža i adekvatne uslove, jer dete treba da ima i oca i majku. Ajde to da otac i majka nisu u braku, ali makar da su blizu i u dobrim odnosima. Kada sam podizala svoju Jelenu, iako sam bila razvedena, imala sam punu podršku svog oca… Kada se udala, rođenjem čak troje unučadi, ostvarila je i moj san i ispunila mi svaku želju. Učinila me je srećnom i presrećnom. A što se tiče materijalnih stvari, mislim da nije sreća marka automobila ili bunde koju nosiš. Sreća je u tebi i oko tebe, ljudima sa kojima se družiš i posao kojim se baviš, a isto tako možeš biti jako nesrećan ako imaš dobar auto parkiran u garaži ili sa nekom skupom krpom”.

Kakav je vaš ljubavni status?

“Moj ljubavni status je sama i srećna”!

A šta čovek mora da poseduje da bi osvojio vaše srce?

“Ako neko želi da bude partner Nede Ukraden, mora da poseduje 100 nekakvih osobina, koje bi mene morale da zaintrigiraju. Znači, ne trebaju meni njegovi džipovi i stanovi, ja to imam, sve sam to sebi sama priuštila. Treba mi čovek od nekog integriteta, koji je zanimljiv, duhovit, neko ko ti je prijatelj i oslonac, neko ko je potvrđen. A to, da mi neko dodeljuje komplimente i da se udvara, tu je bez brige, udvarača imam na pretek.”

Znači imate baš dosta udvarača?

“Da! Tu nemoj da se brineš uopšte”!(smeh)

U svakom gradu i na svakom koraku vam se udvaraju?

“Otprilike”.

Vi ste neko ko nikada nije imao uzore, a mnoge mlađe pevačice pronalaze sličnosti u vama. Čak je i Severina iskopirala melodiju za jednu pesmu koja neodoljivo podseća na vašu.

“Da ti kažem, jedan si od retkih koji je to primetio. I sama sve vreme ističem da sam original, a ničija kopija. I kad mi neko donosi pesmu, veruj mi, ako ijednu reč ima sličnu u nekom velikom hitu domaćem ili stranom, bez obzira koliko mi se ta pesma dopada, ja to neću da uzmem”.

Koliko mogu da primetim, zovu vas sa svih strana sveta.

“Gospođa koja me je zvala je advokat iz Temišvara. Ona je Rumunka. Udala se za doktora koji je poreklom Rumun, ali je istaknuti urolog u Frankfurtu. Pevala sam im prošle godine na svadbi. Pitala sam sebe baš šta ću ja njima tamo pevati, ipak se radi o istaknutim ljudima upoznatim sa svetskom muzikom i dešavanjima. Ali okej, pevam i Tinu Tarner i Maraju Keri. Počnem ja da pevam to i pitam ih da li bi voleli nešto specijalno, svetsko… Krenem onda svoju pesmu Radujte se prijatelji, a Rumuni krenuše od reči do reči sa mnom. Ja počnem Zora je, a oni svi od reči do reči”.

Mnogi kažu da ste lepši od mlađih koleginica. Imponuje li vam to?

“Naravno da mi imponuje! Pretpostavljam da je donekle to i tvoj stav, pa ti se zahvaljujem, ali malo mi je neugodno da pričam o sebi”.

Da li mnogo trošite na garderobu?

“Volim krpice kao i svaka žena, a estrada je dodatno opterećenje jer moraš biti drugačiji i atraktivniji. Scena ima svoja pravila”.