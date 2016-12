Ne prestaje da zvoca: Zorica napala Kemiša u emisiji!

Jedan od najpopularnijih bračnih parova i velika imena narodne muzike, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš gostovali su u novogodišnjem izdanju emisije “Ja to tako” Ivane Baltić Aleksić.

Voditeljka je upitala Zoricu šta bi volela da Kemiš u sledećoj godini radi više nego što je u ovoj.

“Da skida kilažu“, rekla je popularna folk pevačica i dodala:

“Za sve ove godine braka bilo je svega što bi jedna žena poželela da dobije – i materijalnih vrednosti i zadovoljstava kroz putovanja, ma raznih poklona je bilo. I onda sam rekla da ne želim više ništa, samo da ostavi cigarete. I on je pre deset godina to uradio, jer me voli. E sad, ako ga vidite da puši, znajte da me više ne voli”.

Zorica je objasnila i da nema šanse da u novoj godini ne “zvoca” koliko i do sada.

“To mi je urođeno. Čim se probudim, zvocam nekome – njemu, deci, unucima”, rekla je kroz osmeh pevačica koja se brecnula na Kemiša kada je rekao da nikada ne laže.

“Ne lažem uopšte”, rekao je Kemiš, što je iznerviralo Zoricu.

“Ne laži, evo sad lažeš! Ma ne bi on priznao, nema šanse. Mi smo toliko poznajemo da odustajemo odmah od tog rivaliteta. Inače, ne laže često”, rekla je kroz osmeh Zorica.