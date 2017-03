Ne brinite, nije razvod braka: Ana i Rasta se razdvajaju jer on ode na daleki i dug put (video)

Mladi bračni par Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta se rastaju. Ne brinite, nije reč o razvodu niti su njih dvoje podlegli epidemiji rastava brakova javnih ličnosti…

Rasta je, naime, otputovao u SAD gde će biti na turneji.

“Idem u Ameriku konačno, to je već trebalo da se desi, ali drago mi je da je to sada. Očekujem šest ludih koncerata u tri nedelje, i to u Detroitu, Čikagu, Sent Luisu, Njujorku…”

Ana, kako kaže, nije imala nikakve zahteve niti očekuje poklone od supruga.

“Nije mi napravila spisak, ništa specijalno nije tražila, poželela mi je srećan put, bićemo na društvrnim mrežama i nekako ćemo preživeti”, rekao je Rasta u Premijeri.