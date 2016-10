Nataša Bekvalac, spremna za premijeru, poručuje: Nisam glumica, nikome ne želim da kradem hleb!

Reditelj Ljubiša Ristić danas je održao generalnu probu komada “Tajna Crne ruke – mjuzikl epohe: samrtni valcer Apisa i Evrope”, a na bini je dominirala Nataša Bekvalac koja je bez trunke šminke bila potpuno neopterećena izgledom.

Svoju deonicu otpevala je bez falša i time pokazala zašto ima brojne fanove, a oni koji su bili skeptični u vezi nje, biće prijatno iznenađeni.

Posle trideset i tri godine na Velikoj sceni centra “Sava” 9. i 10 oktobra premijerno će biti izveden istorijski i savremeni spektakl u kojem učestvuje 70 glumaca, pevača i balerina.

“Ja sam u ovaj projekat ušla iz jako intimnog razloga. Kada me je moja Hana pitala:”Mama, zašto ti sada hoćeš da budeš glumica?”, odgovorila sam joj: “Neću da budem glumica, nego to je kao kada si se ti sa dve godine plašila mraka a sada možeš da ugasis svetlo i da mirno spavaš.” Kada objašnjavaš detetu to je potpuno iskreno. Neću da kradem hleb glumcima, jer ja nisam glumica. Da sam talentovana, bila bih primljena na Akademiju kada sam imala 18 godina. Znači, nisam primljena i nisam talentovana. Ovo je moj strah koji sam otkrila od vremena kada sam bila odbijena. Sada želim da se suočim sa njim, da ga konačno prebolim i da kažem da je sve okej i da može svako da igra”, izjavila je Nataša za Blic.