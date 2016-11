Nataša Bekvalac priznaje: Ja sam srećna žena, imam zdravu porodicu i prave prijatelje!

Nataša Bekvalac nedavno je bila glavna tema zbog uloge Drage Mašin u mjuziklu, ali prašina se preko noći slegla i sada pevačica opet mirno plovi svojom karijerom.

“Ja sam srećna žena, jer mi je porodica zdrava i imam prave prijatelje. A sreća je stvarno relativna stvar. Imate ženu koja živi u svili i kadifi, a beskrajno je nesrećna, i onu koja nema ni krov nad glavom, koju boli glava jer ne zna kako da prehrani decu, a ima iskren i širok osmeh. Tako da ono što nosimo unutar sebe će nas i činiti srećnim”, kaže Nataša, a piše kurir.rs.

Na pitanje da li je ikada bila žrtva porodičnog nasilja, ona kaže:

“To je baš ozbiljna tema! Nema šanse da bih trpela ili bila žrtva porodičnog nasilja. To bi moglo da mi se dogodi, ali samo jedanput, posle toga bi trpeo zlostavljanje s moje strane do kraja života. To ne sme da se prećuti, a ni da se trpi. Nije te majka rodila da te drugi biju. Zato ako žrtva ima problem, to mora i da kaže”.

Ona objašnjava i da njena ćerka Hana ne trpi nikakve posledice školi jer je ćerka popularne pevačice.

“Ona sad ide u državnu školu i svi su je lepo prihvatili. Mnogo više problema sam imala u privatnoj školi koju je pohađala nego sada”.