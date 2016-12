Nataša Bekvalac o roditeljstvu: Hana kaže da sam Hitler!

Pevačica Nataša Bekvalac otkriva da je ona stroži roditelj od bivšeg supruga Danila Ikodinovića, zbog čega joj ćerka Hana kaže da liči na Hitlera.

Ona kaže da se o vaspitanju ćerke lakše usaglašava sa sadašnjim suprugom Ljubom, koji joj češće drži stranu, nego sa bivšim vaterpolistom.

“Model mojih roditelja je “uvek smo na istoj strani i sve što imam da ti kažem ću ti reći kasnije”. Moje sestre i ja nismo nikada osetile da se oni razmimoilaze u mišljenju. Toga se i ja držim u vaspitavanju Hane, ne samo Ljuba i ja, koji smo porodica, nego i Danilo i ja. Mada Danilo često misli da ja preterujem u nekim stvarima. Ali kada smo zajedno, on uvek kaže Hani: Moraš da slušaš mamu, a posle mi kaže da popustim malo”, otkriva Nataša.

“Međutim, budući da znam da je Danilo taj koji je popustljiv, moram da balansiram. Ipak, on sa njom ne provodi toliko vremena kao ja. Onda je normalno da je to vreme koje provode zajedno relaksirano. Daje joj da jede sve. Kod mene ne može prženo, fast fud… I tako ja ispadam babaroga, ali volim tu ulogu. Pre neki dan, prolazim ja pored nje, a ona mi salutira. Ja kažem: Hana, šta ti je?, a ona opet. I ja dodam: Je l‘ su to neke nove fore? Kaže ona meni: Tako vojnici pozdravljaju Hitlera. I ja se okrenem i kažem: Je l‘ to ona meni rekla da sam Hitler?”, uz osmeh se pita Bekvalčeva, koja kaže da ju je strah Haninog puberteta.

Ona će novogodišnju noć provesti sa beogradskom publikom, a otkrila nam je i da li će suprug Ljuba biti sa njom.

“Nismo još pričali o tome. Kako mu bude bilo prijatno. Ja bih svakako volela, a ako bude hteo da ima momački provod, neka ide”, otkiva Nataša i ističe da Ljubi ne brani muške žurke.

“Kod nas nema zabrana. Znači – sve, samo zabrana ne. Ja sam, inače, odmalena imala frustracije od bilo kakve vrste zabrana. Puštam ljude da se ponašaju kako im odgovara”, kaže pevačica, koja ne zna šta bi uradila da je suprug prevari:

“Ne znam jer moram da se nađem u toj situaciji, pa da pričam. Mislim, ne možemo sad šta bi bilo, kad bi bilo. To je igra raznih okolnosti. Mislim, teško mi je uopšte i da pomislim na to”, kaže Nataša.

Kada je reč o željama za 2017, prvo navodi koncert, a potom i da uspe ćerku Hanu da izvede na pravi put.

“Ja bih volela veliki koncert u Beogradu. Volela bih da Hana bude dobra kao i dosad, mnogo mi je stresan period u koji ulazi. Pretpubertetsko stanje, baš se bojim. Mislim da je to boljka svih majki. Kako ću da se postavim, da li sam dovoljno fleksibilna, da li sam stroga, kako da nađem sredinu, a da je ne frustriram. To je ozbiljan zadatak”, priznaje Nataša.