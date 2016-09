Nataša Bekvalac: Neću da kradem hleb glumcima, jer nisam glumica!

Kada je reditelj Ljubiša Ristić objavio da će u njegovom novom komadu “Tajna crne ruke” glumiti poznata pevačica Nataša Bekvalac, srpska kulturna javnost se podelila. Dok su jedni bili za to da treba dati šansu i lepoj Nati, drugi su smatrali da estradna pevačica ne treba da glumi lik Drage Mašin.

“To je kao i u svakoj umetnosti, politici, kao u svim stvarima koje smatramo da su za nas jako važne. Reakcije i emocije su jako dobre, bilo da su negativne ili pozitivne. Naravno, uvek nam je prijatnije da nas hvale i podržavaju, ali i ako nije tako, onda je izazov privlačniji. To je valjda u prirodi čoveka koji ponekad želi da iskoči iz koloseka, da iskoči iz mase mediokriteta. Jednostavno, da uradi nešto što je dobro ili loše, ali samo da ne bude onako”, rekla je Nataša Bekvalac za Puls.

Kolegama glumcima se to neće dopasti: Nikola Kojo ovako daje podršku Nataši Bekvalac!

Pošto se lepa pevačica već oprobala kao glumica u serijama “Neki novi klinci” i “Žene sa Dedinja”, ona je ulozi Drage Mašin pristupila sasvim ozbiljno.

“Pogledala sam predstavu “Tajna crne ruke” iz 1983. godine. Bio je loš snimak i teško sam čula šta pričaju, ali sam imala tekst ispred sebe i pratila sam sve jako pažljivo. Pola toga nisam razumela i shvatila sam koliko malo znam o našoj istoriji. Znala sam samo prvi deo o Obrenovićima. Znala sam ono što je kao pikanterija bilo uvek interesantno – kako su ih ubili, odnosno izbacili nage kroz prozor. To su tabloidne stvari koje su meni, kao i većini, zapale za oko i za uho, i to sam negde iz istorije zapamtila. Sve ono što ide kasnije, pošto se radnja premešta i u Sarajevo i u Solun, zaista nisam znala. Morala sam pre početka rada na predstavi dosta toga da prelistam i edukujem se da bih shvatila uopšte o čemu se tu radi, a onda mi je sve postalo interesantnije. Dosadno mi je bilo dok nisam bila upućena, tako da verujem da ova predstava uopšte neće biti interesantna ljudima koji ne znaju o čemu se u njoj radi i da će posle predstave biti mnogo znaka pitanja iznad naših glavica, kao što je bilo sa mnom. Međutim, ako pokušate da se upoznate sa svim što se tada dešavalo, ovaj mjuzikl će biti veoma interesantan za sve one koji dođu da ga pogledaju”, ističe lepa Nataša za Puls.

Bojana Stamenov: Nataša me uči da đuskam kao Draga Mašin

U predstavi Bekvalčeva će i glumiti i pevati i igrati, a otkriva da će joj najteže pasti upravo glumački deo posla.

“Ja sam u ovaj projekat ušla iz jako intimnog razloga. Kada me je moja Hana pitala: ”Mama, zašto ti sada hoćeš da budeš glumica?”, odgovorila sam joj: “Neću da budem glumica nego to je kao kada si se ti sa dve godine plašila mraka, a sada možeš da ugasiš svetlo i da mirno spavaš.” Kada objašnjavaš detetu, to je potpuno iskreno. Neću da kradem hleb glumcima, jer ja nisam glumica. Da sam talentovana, bila bih primljena na Akademiju kada sam imala 18 godina. Znači, nisam primljena i nisam talentovana. Ovo je moj strah iz vremena kada sam bila odbijena. Sada želim da se suočim sa njim, da ga konačno prebolim i da kažem da je sve okej i da može svako da igra”, tvrdi pevačica i kroz osmeh dodaje da je sada matora da konkuriše na FDU.

“Sada mogu valjda nešto i preko veze”, kaže Bekvalčeva za Puls.