Nakon što ga je stravično psovala, Milan rešio da odgovori Dari!

Voditelj Milan Kalinić, posle nezapamćenog skandala u “Pinkovim zvezdama, kada je Dara Bubamara psovala i vređala Milana, rekao je da ga je bio šokiran i da je ovo prvi put da je i on planuo i burno reagovao.

“U afektu mogu da razumem neke stvari. Ljudi koji su gledali najavu emisije pitali su me kako sam izdržao da je fizički ne napadnem. Ovo je prvi put da sam ja reagovao i planuo. Uvek o nekome govori ono što on sam kaže ili uradi. Iskreno nadam da neko kad nešto uradi, shvati šta je uradio i bude mu žao zbog toga. U afektu mogu da razumem neke stvari. Ljudi koji su gledali najavu emisije pitali su me kako sam izdržao da je fizički ne napadnem”, ispričao je Kalinić u Jutarnjem programu Hepi televizije, prenosi Kurir.

Podsetimo, Dara se iznervirala što ju je Kalinić imitirao i počela je da psuje poput kočijaša:

“Vidi ga pede**na jedna! Je*em li ti mamu u pi*u ja!

