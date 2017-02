Nakon pada u nesvest Strahinja priznaje: Dve noći pre snimanja imao sam nesanicu, a onda i mučninu

Osamnaestogodišnji takmičar iz Brusa, Strahinja Živanović, u prvom krugu “Pinkovih zvezda” već nakon izvođenja prve pesme dobio je svih pet glasova.

Strahinja je dobio samo reči hvale od članova stručnog žirija i prošao direktno u drugi krug takmičenja.

Iako tvrdi da je trema na njegovim nastupima tek malo pristuna, na sceni “Pinkovih zvezda” desila se prava drama kada je Strahinji pozlilo.

“Dve noći pre snimanja emisije sam imao nesanicu, na dan snimanja sam imao mučnine i nisam hteo da se prejedem, misleći biće mi lakše, pa onda ta mala trema, sve se sakupilo i prouzrokovalo to da mi na sceni pozli. Ali ja sam jedna pozitivna osoba koja na sve to gledam sa druge strane, ovoga puta me je to izdvojilo iz mase kandidata, u prvom krugu je to bilo moje pevanje”, kroz smeh je rekao Strahinja Živanović za portal pink.rs.