Nakon hapšenja na Aranđelovdan oglasio se Mirko Šijan: Ja nisam čovek, ja sam… (foto)

Sin Goce Božinovske priveden je na krsnu slavu Aranđelovdan, a sada se Mirko Šijan oglasio na društvenim mrežama.

On je na Instagram podelio fotografiju na kojoj je car Dušan Silni i poredio svoje postupke sa velikim carem.

“Ja nisam čovek, ja sam vuk. Ja ne pričam i ne pišem, ja zavijam. Ne zavijam što me je strah, ne zavijam što sam besan- zavijam da bi me čopor čuo moj, da bi me čuli vukovi, da bi me čula vučica, da se okupi čopor moj. A kad okupi se čopor moj, boj te se psi. Car Dušan Silni”, stoji u opisu fotografije.