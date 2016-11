Nakon brata, oglasio se i dečko tragično preminule pevačice Glorije (foto)

Bivša pevačica grupe “Flejm”, Glorija Sangare koja je pronađena u svom stanu u Palm Bič Gardensu na Floridi nakon što je sebi oduzela život uzevši prekomernu dozu lekova, bila je u vezi sa fitnes šampionom Brankom Teodorovićem.

Glorija se nije ubila: Brat pokojne pevačice otkrio uzrok smrti!

Iako se dosad nije oglašavao povodom Glorijine smrti, Branko je ovaj put progovorio.

“Povodom tragične smrti Glorije Sangare i gomile neistina i bljuvotina, molim vas ostavite Glorijine najbliže, porodicu i prijatelje na miru u ovom najtežem trenutku. Pustite nas da se oprostimo kako dolikuje i kako je Glorija to i zaslužila. Ja ću se javnosti obratiti kada za to dođe vreme i u dogovorovu sa Glorijinom porodicom. Do tada, molim sve, bez bilo kakvih pitanja. Branko Teodorovic”, napisao je njen dečko na društvenim mrežama.

Glorija je izvršila samoubistvo u gradu Palm Bič Gardensu, na Floridi, gde je živela poslednjih godina.