Nakon 20 godina veze popularni par raskinuo veridbu: Evo zašto Petar Grašo neće odvesti pred oltar Danijelu Martinović!

Hrvatske pop zvezde Danijela Martinović i Petar Grašo prošle godine najavili su da planiraju da stupe u brak, međutim, to se neće dogoditi.

Njih dvoje su već godinama u skladnoj vezi, a prošle godine javno su istakli bračne planove, koje ipak neće ispuniti… Naime, konačna odluka slavnog para je da se nikada neće ni venčati.

Njihova odluka je, s druge strane, uzdrmala mnoge, te su se oni odlučili da je pojasne.

“Zapravo, stvar vam je vrlo jednostavna, mi se nećemo venčati i to je naša konačna odluka. Sama pomisao na to mi čini klaustrofobiju, a sve ovo drugo je lepo i slobodno. Uvek sam volela da budem hrabra, drugačija, da se ne uklapam u standarde. Sve me to raduje, da sam sama sebi verna“, objasnila je pevačica u jednoj emisiji, prenosi story.rs.

Danijela i Petar su se upoznali pre 20 godina, a počeli su da se zabavljaju nekoliko meseci kasnije. Pevačica je često isticala da su ona i Petar pre svega prijatelji, i iako se razlikuju po mnogo čemu, komunikacija im je uvek bila na prvom mestu.