Nadica Ademov iskreno za STAR o Romima na estradi i koleginicama koje se bave crnom magijom i imaju seks sa menadžerima…

Nadica Ademov već neko vreme važi za jednu od najtraženijih pevačica na romskim veseljima, a poslednjih meseci mediji bruje o njenoj svađi sa bivšom drugaricom Aleksandrom Prijović! Nadica prvi put za STAR iskreno priča o Breninoj snajki i otkriva da osuđuje sve pevače koji kriju svoje romsko poreklo.

Važiš za jednu od najtraženijih pevačica na romskim veseljima, kako si to postigla?

“Radim punom parom, zadovoljna sam, i naravno najviše radim romske svadbe jer sam tu svoj na svome. Nas nekoliko pevača smo se već izdvojili po tome da nas traže na romskim veseljima jer radimo posao kako treba, ne zabušavamo, a tamo prolaze samo oni koji znaju da pevaju.”

Poznato je da se na romskim svadbama najviše zarađuje. Gde trošiš toliki novac?

“To je nekad bilo, sada važe druga pravila na romskim svadbama. Mi pevači nemamo bakšiš, pogađamo honorare i to je to, ali se ne žalim, vrlo sam zadovoljna.”

Kako ti već nemaš svoj stan u Beogradu, a Prijovićka je uspela da kupi?

“Kupiću ga, polako, neka smo živi i zdravi. Mlada sam, ne žurim nigde, a pare sam već počela da štedim.”

Hoćeš li se pomiriti sa Prijovićkom, ona tvrdi da vas dve niste nikada ni kafu popile?

“Ma ona je sada toliko bitna da ne znam uopšte kako se i setila ko je Nadica Ademov. Pusti me nje i njenog života, daleko joj lepa kuća. Ako kaže da nismo pile kafu, neka joj bude!”

Saša Popović je pokušao da vas pomiri kako sam čuo…

“Ma nema on sa našim odnosima ništa, on samo ne voli to što se mi po medijima pljujemo, doduše ona mene pljuje okolo gde stigne, a ja nju direktno isprozivam kada me novinari pitaju za nju. Nemam šta da krijem i ne plašim se da kažem ono što mislim.”

Ti nikada nisi krila da si Romkinja i time se ponosiš.

“Naravno, što bih se stidela, naopako! Poznato je da su naši najpriznatiji i najpoznatiji pevači romske nacionalnosti i ne znam što bih to krila i od koga. Ježim se od ovih što se kriju, a takvih je mnogo!”

Prijovićku je baš potreslo kada je njen deda priznao da je Romkinja, jesi li ti znala za njeno poreklo?

“Znali su svi za to, nije ona to toliko krila, samo uz nečije savete nije potencirala na tome.”

A Tanja Savić i dalje krije ?

“Ma ne krije, samo ne voli žena da priča o bilo čemu drugom osim o pesmama. Svi najpopularniji pevači imaju romske krvi u sebi, nama je muzika u krvi.”

S obzirom da se Romkinje mlade udaju, i tebi će uskoro biti vreme…

“Polako, ja ne silim ništa, niti vračam, niti silom osvajam muškarce! Čekam da mi se desi prava ljubav, pa onda sve po redu.”

Mnogi su se iznenadili kada si izjavila da ste Adil i ti rod, jer se pisalo da se muvate…

“Adil je mnogo lep i zgodan i pre svega mnogo dobar čovek i savršen pevač, ali daleko bilo da sam želela nešto više. Mi stvarno jesmo rod! Svi smo mi neki rod!” (smeh)

Jesi li se čula sa Breninim sinom Stefanom nakon što su mediji otkrili vašu vezu?

“Ne bih o tome da pričam, pitajte Aleksandru Prijović, ona sve zna najbolje!” (smeh)

Pa šta bi ti falilo da si i ti Brenina snajka?

“Ništa mi ne bi falilo, ali kažem da je to sada već zaboravljena priča, on ima devojku, a možda i ja već imam nekoga, pa nije umesno da pričamo o tome.”

Izjavila si da pevači kupuju preglede na Jutjubu. Što i ti ne kupiš onda?

“Kupuju naravno, milionče za pola dana, ma daj bre, nisi Rijana niti Madona, ali ne znam čemu to sve. Sve što je prisiljeno i lažno, kratko traje, a ja želim da trajem, želim da iza mene ostane nešto što vredi. Neću da se kitim lažnim perjem.”

Družiš li se uopšte sa koleginicama sa estrade?

“Koliko mi slobodno vreme dozvoljava, družim se. Ima ih dosta, ali ja generalno svaki slobodan trenutak koristim da budem sa mojima, jer sam se jako rano odvojila od njih, iskreno rečeno, ostala sam ih željna. Volim mnogo Andreanu Čekić, volim Kaću Živković, Vericu Šerifović…”

Družiš li se i sa Darkom Lazićem, bili ste baš bliski?

“Darko je moj drug, ali nam posao baš i ne dozvoljava da se viđamo često, mada se ispričamo na aerodromima kada se sretnemo, na tezgama se svakako družimo.”

Da li bi ti najviše odgovaralo da se udaš za nekog pevača?

“Ne bih volela iskreno, ali šta ću ako se desi, mada, sve što je valjalo poženilo se! Šta će mi bre pevač da me vara svaki dan sa drugom! Ja ću sebi fudbalera da nađem, oni bolje zarađuju.”

Koga bi volela, jesi li već nekog zacrtala?

“Ima ih dosta, ali Adem Ljajić mi je kao šećer. Mada zauzet je, pa se moram posavetovati sa nekim koleginicama oko vradžbina, da ga omađijam da ostavi devojku!” (smeh)

Opet provociraš! Javno si izjavila da te je ponekad sramota što si pevačica kada znaš šta sve rade neke koleginice…

“Tačno tako, ne prezaju ni od čega! Čast izuzecima, ali toliko se nisko spuštaju u želji za uspehom i kojom tezgom više da je to dno-dna. Šire noge i kome treba i kome ne treba, a ja nikako ne želim da me povezuju sa takvim devojkama. Sve želim da postignem svojom pesmom, glasom i stasom, ništa mi ne fali. Priroda majka.”

Gledaš li Pinkove zvezde?

“Ne gledam, veruj mi, mada na portalima pogledam tako neka dešavanja iz emisija. Nisu meni oni toliko zanimljivi kao Zvezde Granda, njih gledam i ne trepćem!” (smeh)

Ko ti je tamo najzanimljiviji?

“Marija Šerifović objašnjava iz emisije u emisiju, a tu je i Lukas koji je kralj totalni. Bekutu obožavam, ona je super i posebno je osetljiva na kandidate, Bosanac je bog, ma svi su super.”

Nego, pevači doživljavaju razna poniženja na tezgama, ali ćute. Ti si pričala i kada su ti stavljali pištolj na čelo…

“Naravno da nisam htela da ćutim! Uslovila sam gazdu da idem ja ili taj čovek sa svadbe jer ne želim da me neko maltretira dok pevam. Moje kolege su spremne da ćute i trpe, a sve zbog para. Mada, koliko ja znam, ima pevačica koje vole da ih gazde maltretiraju, a i gosti.”

A koliko si upoznata sa tim da se dobar deo estrade drogira?

“Pa to i vrapci znaju! Šta će ljudi, udare im slava i lova u glavu, pa im lakše tako. Neka se drogira ko hoće, ja sam veliki protivnik toga. Meni je i koja čaša vina čak previše.”

Da li misliš da bi ti učešće u nekom rijalitiju pomoglo da isplivaš među TOP 10 pevačica?

“Ma ne, stanje na našoj estradnoj sceni je deset puta gore od onoga što se dešava u rijalitiju! (smeh) Ja polako, ali sigurno gradim svoju karijeru, kvalitetno i pošteno, čistog obraza.”

A da li si nekad imala neku nepristojnu ponudu od nekog pevača?

“Svašta se dešava kada popiju pevači, već sam ispričala za Sinana Sakića koji je pokušao nešto oko mene. (smeh) Poštujem sve kolege i njhove karijere, ali mora da se zna granica, opet kažem, ja ne spadam u grupu onih koje šire noge kolegama, gazdama i menadžerima da bi me gurali u karijeri.”