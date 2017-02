Nada Topčagić prelomila: Odlazim sa estrade jer neću više da budem je*ena strana

Nada Topčagić se povlači sa estrade. a kao razlog pominje da se razočarala u kolege i medije.

“Estrada me više ne zanima. To su napadi sa svih strana. Ne mogu više to da trpim. Dokle više ja da budem ona je*ana strana? Moj jezik me je opasno koštao. Opekla sam se, neću više. Zato se i povlačim. Kad bih ja progovorila, zaratile bi ne samo Amerika i Rusija već i Kina i Meksiko, Bosna i Srbija, ne znam ko sve ne, ali bolje da ćutim, i doviđenja”, kaže Nada i napominje da je Lepa Lukić jedna od onih koje su je najviše razočarale:

“Ja ne znam šta ona ima protiv mene?! Ja ustanem iz poštovanja kad ona dođe na snimanje, a ona o meni da izgovori neke bljuvotine. Pozvala sam je telefonom da je pitam o čemu je reč, a ona kaže: Šta si tražila, to si i dobila. I zalupi mi slušalicu. Nikad se nismo posvađale, to je neko imao za cilj da nas zavadi. Ja se s njom ne bih u životu posvađala. O njoj nikad nisam rekla nijednu ružnu reč. Ni o Zorici Brunclik”.

Nada kaže da su neke svari gore od batina, pa tako i od situacije kada ju je Marinko Rokvić prebio.

“Odavno sam ja njemu to oprostila. O njemu ne bih da govorim. Bolje da vam ništa ne pričam. Kad bih ja progovorila, pa to bi bio karambol”, navodi Topčagićeva i dodaje da ne bi ušla ni u rijaliti, iako je stalno zovu.

“Ja sam jedan veliki emotivac. Zgazili bi me tamo kao bananu. Ja bih pala mrtva, na nosilima bi me izneli”.

Prema njenim rečima, ne želi ni da snimi novu pesmu…

“Ma koga to više zanima? Kakav hit?! Peva cela Srbija. Odojčad peva, iz bebi-kolica pevaju, iz školice, pa oni kojima nikad nije kasno, samo je ostalo da propeva onaj pred smrt. Šta meni to donosi? Ništa! Da se maltretiram, preznojavam, pa mi onda nabiju kameru u grkljan. Ja vičem: Gde ćeš, čoveče, s kamerom? Hoće da zinem da mi snimi krajnike i utrobu. Hoće da me ubiju kamerom”, žali se Nada, ali tvrdi da neće ići kod “plastičara” po cenu slave i lepog izgleda.

“Bože sačuvaj, nikada. Za pet godina videćete na ulicama kako svi hodaju ko klonirani. Premija će biti videti nekog ko nije zategnut. Ja bih izgubila svoj identitet i ja ne bih bila ja. Prvo je počeo Karamela i sad svi liče na njega. Pa ja, koliki sam baksuz, meni bi se iskrivilo lice. Mnoge koleginice se non-stop botoksuju i seku, a ja bi otišla jedanput i iskrivila bih se. I onda bi rekli: E, neka, mamu joj je*em, to joj treba, nas je sve dirala i neka se iskrivila! Ja bih možda otišla kad bih znala da će to dobro da prođe. Bolje ovako”, kaže pevačica za Kurir.