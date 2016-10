Mrka posetio urologa, pa sve šokirao izjavom: Išao sam da odsečem ku**c! (video)

Nakon što su Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić uhvaćeni kako odlaze u Klinički centar, na odeljenje urologije, političar je objasnio zašto je tamo bio. Naime, Milutin je svima koji brinu o njegovom zdravlju ironično poručio da se rešio svog polnog organa.

“Išao sam da odsečem ku*ac, pa da dam ovima što se interesuju da me uhvate za njega. Ali i daljem mogu da ka*am, a ovi što se brinu neka me uhvate za ku*ac”, rekao je uz osmeh Mrka.

Ipak, Ana je za Alo objasnila zašto su posetili lekara.

“Sve je u najboljem redu kod Milutina. To je redovna kontrola, on mnogo vodi računa o svom zdravlju. Ovim daje primer svim muškarcima u njegovim godinama da se redovno kontrolišu”, kaže Bektuta.

Inače, ekipa emisije “Paparazzo lova” pratila je Anu tri dana, te su je snimili u ulozi Mrkinog vozača. Ona ga je odvezla do klinike, gde se Mrka zadržao neko vreme. Dok je on bio na pregledu, Ana je otišla do jednog restorana brze hrane po ručak, a zatim se vratila po svog izabranika, koji se zadovoljan ušao u automobil. Srećni par se nakon toga odvezao u nepoznatom pravcu.