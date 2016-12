MODA Marina Visković se poigrava stajlingom: Dajte mi prave cipele i osvojiću svet!

Jedna od najatraktivnijih pevačica na domaćoj sceni Marina Visković sklona je eksperimentisanju u njenom vizuelnom identitetu.

Od provokativne do smerne devojke, rado se poigrava stajlingom, kako na sceni tako i privatno. Dvadesetosmogodišnja Beograđanka sredila je svoj mali kućni raj – raskošni garderober koji redovno dopunjuje trendi komadima, ali i nekim neočekivanim izborom garderobe i tašni, a naročito obuće, koja je njen modni fetiš.

Vodeći se rečenicom da je “elegancija jedina lepota koja nikada ne prolazi”, Marina se rado poigrala estetikom “vamp Alise u zemlji čuda” i samouvereno pozirala za modni editorijal magazina HELLO, otkrivajući svoje modne principe, pasije i fantazije.

Koje mesto na listi vaših interesovanja zauzima moda?

“Moda je za mene jedna od lepših stvari. Veliki sam esteta i volim da vidim kada neko ima stila, to je svakako jedna od mojih omiljenih umetnosti”.

Kako biste opisali svoj stil?

“Smatram da mogu sve da iznesem u zavisnosti od prilike, tako da se shodno tome i oblačim. Uglavnom volim klasičnije komade, a za scenu su zaduženi profesionalci u koje imam poverenje i tu se totalno prepuštam”.

Koja je, prema vašem mišljenju, najlepša izreka o modi, odnosno stilu?

“Pošto obožavam obuću, složila bih se sa Merilin Monro koja kaže: Daj ženi prave cipele i osvojiće svet. Takođe jedna od meni zanimljivijih rečenica je ona koju je izgovorila Ana Vintur: Ako ne možeš da budeš bolji od konkurencije, samo se obuci bolje”.

Da li se za profesionalne potrebe obavezno konsultujete sa stilistima?

“Brigu o mom izgledu kada se pojavljujem u javnosti, kao i na snimanjima, prepuštam profesionalcima. Ja moram da se fokusiram na druge stvari, kao što su nastupi i rad u studiju. Kada radite sa najboljima, onda nema greške”.



Rad kog modnog kreatora vam se posebno dopada?

“Obožavam Karla Lagerfelda i Donatelu Versaće”.

Kako vam se dopada ono što rade domaći dizajneri?

“Ima dosta talentovanih ljudi kod nas, koliko sam mogla da pratim, a i imala sam zadovoljstvo da sarađujem sa mnogima od njih. Izdvojila bih Darka Kostića kao najvećeg umetnika i profesionalca sa kojim sam radila”.

Mnoge poznate ličnosti odlučuju da se oprobaju u dizajniranju. Imate li vi takve ambicije?

“Previše ambicija imam u životu, ali dizajniranje će me zaobići. Smatram da za te stvari treba da budeš stručno potkovan i edukovan”.

Trudite li se da pratite trendove ili volite da eksperimentišete?

“Trudim se, mada mi se ne sviđa uniformisanost. Uživam u eksperimentisanju. Kada imam vremena, zaista se posvetim kombinovanju garderobe, to me na neki kreativan način opušta”.

Koji je vaš omiljeni modni komad?

“Trenutno su mi omiljeni kaputi i rukavice. Volim ovaj period godine upravo zbog toga”.

U svom domu imate veliki garderober. Da li vam je to omiljeni kutak u kući?

“Posle spavaće sobe, odmah na drugom mestu”.

Volite li da potrošite novac na kupovinu brendiranih stvari ili vam nije važno ime, već model?

“Volim i ironija je da se nikada nisam kolebala za skupe i dobre stvari, a za neke prosečne uvek. Dobra i kvalitetna stvar uvek mi se isplatila. Elegancija je jedina lepota koja nikada ne prolazi”.



Ima li vaš partner volje da vas prati u šoping turama?

“Moj partner je veći šoping manijak od mene, biće da ja njega pratim”.

Da li mu dajete savete o kupovini i pomažete mu da odabere komade za sebe ili se u to ne mešate?

“Naravno da me pita, ali se ja preterano ne mešam u njegov stil, kao što ne volim da se neko meša u moj. O ukusima se ne raspravlja”.

Može li dobar šoping da vam popravi loš dan?

“Iskreno, šoping mi nije neka terapija jer me uglavnom zamara, ali ako se desi da baš nađem to što mi se mnogo sviđa, svakako ću biti srećnija”.



Bliže se praznici. Volite li ovaj period godine i kupovinu ukrasa za kuću?

“Najviše volim da kitim jelku. Uvek više ukrasa porazbijam nego što ih zakačim, ali u tome je čar. Volim prazničnu atmosferu”.

Šta je najlepše što vam je donela ova godina?

“Svaka godina mi donese nova iskustva, budem malo pametnija, pomerim svoje granice u svakom smislu, sve više znam šta hoću, sve više znam sa ljudima, sve se više kockice slažu i stavljaju na svoje mesto, sve više znam svoje greške… Uglavnom, korak po korak – utabavam pravi put za sebe”.

Šta najviše priželjkujete u godini koja dolazi?

“U narednoj godini najviše priželjkujem zdravlje, mir, smeh. Želim da budem okružena ljudima koji me ne zamaraju, sa kojima se razumem, koji me inspirišu da napredujem i izvučem najbolje iz sebe u svakom smislu. Želim da putujem i da se odmaram više nego prethodnih godina. Želim i da napravim najbolji album u karijeri”, zaključuje marina razgovor za magazin Hello.